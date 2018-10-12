Фестиваль «Соцветие дружное Урала» подхватил Златоуст

В субботу, 13 октября, в Златоусте пройдет четвертый отборочный тур областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Форум традиционно проводится областным Домом дружбы народов при поддержке регионального минкульта.

Фестиваль является показателем национального творчества жителей Южного Урала по трем направлениям: выставочное, концертное, просветительское. Во дворце культуры «Булат» соберутся мастера и артисты из разных районов области: участники приедут из Ашинского, Саткинского, Усть-Катавского, Катав-Ивановского, Кусинского, Уйского, Чебаркульского районов, городов Трехгорный, Чебаркуль, Миасс.

С 11 часов начнут работу выставки и мастер-классы по народному творчеству на тему «Золотые руки Южного Урала». В полдень в зале начнется большой концерт. Жюри предстоит выбрать лучшие номера и работы, которые будут рекомендованы к участию в заключительном гала-концерте.

Конкурс пройдет по семи номинациям: за звание лучших будут соревноваться чтецы, вокалисты, музыканты, танцоры, мастера, конструкторы, также предусмотрена номинация «лучший национальный уголок».

В рамках форума запланировано методическое занятие с руководителями коллективов, внеконкурсные выступления у «свободного микрофона».

Гала-концерт фестиваля «Соцветие дружное Урала» приурочено ко Дню народного единства и пройдет в областном центре 4 ноября.

«На данный момент отборочные туры подходят к финалу. После Златоуста останется только Нязепетровск, а затем жюри предстоит непростая работа по формированию итогового концерта. Как правило, прекрасных номеров гораздо больше, чем может войти в один концерт», - прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.