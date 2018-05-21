Фильм о Сергее Герасимове снимает детская студия «Доброго кино» Челябинска

Сегодня, 21 мая, – день рождения выдающегося советского кинорежиссера и актёра, сценариста, драматурга и педагога народного артиста СССР Сергея Аполлинариевича Герасимова.

К этой дате южноуральцы имеют самое прямое отношение. Ведь великий мастер кинематографа, народный артист СССР, трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического труда, создатель таких известных фильмов, как «Молодая гвардия», «Тихий Дон», «Комсомольск», «Семеро смелых», «Красное и чёрное», «Журналист», «У озера», «Юность Петра», «В начале славных дел», «Лев Толстой», родился в 1906 году в селе Кундравы Чебаркульского района Челябинской области.

Накануне этой даты детская киностудия Челябинского

творческого объединения «Доброе кино» приступила к съёмкам фильма о великом земляке. Об этом корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказал редактор Челябинского областного киноцентра имени С.А.Герасимова Юрий Сычев.

Несколько юных кинематографистов отправились на малую родину Сергея Аполлинариевича в село Кундравы, где посетили его музей, в котором бережно хранится множество документов и личных вещей мастера кино. Ещё одна группа ребят вместе с руководителем «Доброго кино» Ольгой Борисовной Малаховой вышла на улицу имени Сергея Герасимова в Чурилово, чтобы расспросить прохожих, чем же знаменит человек, именем которого названа их улица. И оказалось, что большинство этого не знает. Чтобы восполнить этот пробел, члены объединения подготовили и издали буклет о творчестве классика отечественного кино, который будут раздавать на улице, а плакаты о кинорежиссёре и его фильмах разместили на подъездах и на остановке общественного транспорта.

В областном киноцентре имени С.А.Герасимова уверены, что новый

фильм «Доброго кино», посвящённый знаменитому земляку, войдёт в программу кинофестиваля «Урал, я люблю тебя!». И для этого есть все основания. Стоит отметить, что именно в эти дни в адрес «Доброго кино» пришло вот такое сообщение : «Поздравляем вас! Ваша работа "Чесма" прошла в финал International festival «WE ARE TOGETHER - 2018» Alanya, Turkey. Мы приглашаем вас, как финалиста в Турцию, в город Аланья на фестиваль и торжественное награждение».