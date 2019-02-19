Финал олимпиады Президентской библиотеки пройдет в челябинской Публичке. С 19 по 21 марта в региональном центре Президентской библиотеки состоится третий этап олимпиады «Россия в электронном мире». Победители получат преимущества при поступлении в вузы – дополнительные баллы ЕГЭ.

Ежегодно Президентская библиотека проводит для школьников 10–11-х классов интерактивную олимпиаду «Россия в электронном мире» по отдельным предметам - истории России, обществознанию и русскому языку. Участники могут попробовать свои силы в каждом из предметов или выбрать тот, в котором чувствуют себя сильнее. Мероприятие проходит с сентября 2018 года по март 2019 годаи включает в себя три этапа.

Первый и второй – отборочные, проводятся в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования знаний. Третий – заключительный, проходит в очной форме на базе библиотеки с набольшим количеством победителей.

В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 5200 человек, а в этом – более 6000 школьников из 79 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Молдовы и других государств, в том числе стран дальнего зарубежья.

Челябинская область стала лидером по количеству учеников, прошедших в третий тур Олимпиады. От южноуральского региона вышли в заключительный этап 10 умников. Поэтому итоговый этап олимпиады «Россия в электронном мире» пройдет в Челябинской областной универсальной научной библиотеке с 19 по 21 марта.

19 марта в Региональном центре Президентской библиотеки (читальный зал № 4, 3-й этаж) пройдет проверка знаний по истории, 20 марта – по обществознанию, а 21 марта – по русскому языку.

Подробности о третьем этапе будут известны позже.