Фотоконкурс «Уральская зима» приглашает к участию

В Челябинске стартовал фотоконкурс «Уральская зима». Заявки принимаются до 11 декабря.

Организаторами фотоконкурса «Уральская зима» являются Управление культуры, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности», ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» при поддержке Челябинского областного отделения Российского детского фонда.

В конкурсе могут принять участие все желающие жители города и области – как профессионалы, так и фотолюбители. Участникам предлагается запечатлеть красоты родного края, выявить с помощью фотографии наиболее интересные и красивые участки природы Южного Урала.

Мероприятие пройдет в несколько этапов: до 11 декабря - прием конкурсных материалов в электроном виде на почту: zayavka-2014@mail.ru, далее с 17 по 21 декабря состоится зрительское голосование в официальной группе Управления культуры «Вконтакте».

Каждый участник может предоставить на конкурс не более трех работ, соответствующих тематике конкурса.

Подробная информация в Положение о конкурсе