Фотомарафон: Один день из жизни Магнитогорска

Государственный исторический музей Южного Урала начинает подготовку к юбилейному X международному фестивалю фотографии «Фотофест-2019».

Фестиваль, который состоится при поддержке Правительства Челябинской области и областного министерства культуры, пройдет в Магнитогорске с 13 июня по 17 июня. Этот город избран фестивальной столицей не случайно — в 2019 году ему исполняется 90 лет. Не забудем и о природных красотах, которыми богаты окрестности Магнитки. Это же настоящий рай для фотохудожника — отроги седых уральских гор, живописные озера и бескрайние степные просторы — все рядом, в шаговой доступности от городских новостроек.

Программа главного фотографического события года включает множество мероприятий: творческие встречи, лекции, мастер-классы, презентации и, конечно, фотомарафон. Фотографы выберут один из предложенных жюри маршрутов и в сопровождении волонтеров отправятся в путь, на поиски своего главного, единственного и неповторимого кадра.

Утром 13 июня фестиваль откроется в Челябинске, на площадке Государственного исторического музея Южного Урала. Отсюда участники «Фотофеста» на автобусах отправятся в Магнитогорск, где фестиваль продлится до 17 июня.

Фотомарафон в Магнитке будет проходить в новом формате. На первом этапе принимаются фотографии, сделанные с 1 января 2019 по 12 июня 2019 — не более 30 фотографий от каждого автора. На втором этапе будут приниматься снимки, сделанные непосредственно на фестивале с 14 по 15 июня включительно.

С положением проведения фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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