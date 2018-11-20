Фотостудия «Каменный пояс» в Челябинске подвела итоги уходящего года

Народная фотостудия «Каменный пояс» (структурное подразделение Исторического музея в Челябинске) подвела итоги уходящего 2018 года.

Год был урожайным и успешным во всех смысла этого слова. Совсем недавно коллекция работ челябинских фотографов принесла им золотую медаль в номинации «Лучший фотоклуб с печатными работами» в г. Линц (Австрия), где «Каменный пояс» участвовал в крупнейшем мировом конкурсе художественной фотографии XXVII Trierenberg Super Circuit. В личном зачёте обладатель звания AFIAP, челябинец Салават Сафиуллин получил персональную золотую медаль. В коллекции были отмечены работы южноуральцев Натальи Шитяковой, Сергея Алексеева, Виктора Сосунова, Александра Глебова, Сергея Москвина, Сергея Зырянова, Геннадия Родионова, Глеба Лунина, Павла Резанова и Дмитрия Кочергина.

В августе российские фотографы завоевали Кубок Мира FIAP в южноафриканском городе Дурбан. Шестеро челябинцев в составе российской сборной получили престижнейшие награды Международной федерации фотоискусства (FIAP). В числе победителей опять-таки оказались члены народной фотостудии «Каменный пояс» — Олег Астахов, Сергей Коляскин, Дмитрий Кочергин, Юлия Боровикова. Куратор сборной России по фотографии Рашид Усманов, представлявший Россию в ЮАР, особо отметил роль челябинцев в победе российской фотосборной:

«Мне очень помогли земляки — челябинские фотографы, объединившиеся на базе одного из сильнейших клубов страны — студии "Каменный пояс", создателем и вдохновителем которой является Владимир Богдановский. Еще в советское время здесь была заложена (и продолжает развиваться) невероятно мощная школа фотографии. Без коллективной помощи земляков одному мне было бы трудно справиться…»

На заседании клуба выступил также основатель «Каменного пояса», директор Исторического музея Владимир Богдановский. Он представил фотоотчет о недавней поездке в Японию, где в городе Мацуяма открылась выставка «Первозданная Россия», где опять-таки отличились челябинцы. Рассказ получился интересный, полный метких наблюдений, да и фотографии с места событий были на соответствующем уровне.

Многие члены фотостудии «Каменный пояс» разъезжают по миру столь часто, что им впору уже присвоить второе название: «Клуб фотопутешественников». Александр Глебов, к примеру, в шестой раз побывал в австрийском Линце на церемонии награждения Trierenberg Super Circuit. Его репортаж был весьма познавательным – в том числе и с практической точки зрения.

Завершился вечер традиционным клубным мини-конкурсом на тему «Натюрморт» и по свободной теме.

Результаты конкурса

Тема "Натюрморт"

1 место - Александр Тепляков ("Царица полей")

2 место - Виктор Сосунов ("Полутемное окошко")

3 место - Анастасия Чикановская - Костылева ("Из жизни двух сосудов" (серия из четырех снимков)) и Сергей Зырянов ("Осенняя круговерть")

Свободная тема:

1 место - Евгений Иванов ("Путник")