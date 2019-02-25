«Фрау орган» соберет в Челябинске органисток трех стран

В Челябинске завтра, 26 февраля, в концертном зале органной и камерной музыки «Родина» стартует международный фестиваль «Фрау орган», участницами которого станут органистки Германии, Латвии и России (Санкт-Петербург и Челябинск).

Программу фестиваля откроет выступление выпускницы Высшей школы музыки Франкфурта-на-Майне Марии Моховой. Ее уникальный репертуар включает множество авторских переложений известных симфонических произведений для органа. Концерт под названием «Германия и Франция: диалог органных школ» предложит слушателям произведения самого знаменитого органиста - Иоганна Себастьяна Баха, а также главных выдающихся наследников его искусства, композиторов XIX-XX веков - Мендельсона, Видора, Дюрюфле.

В четверг, 28 февраля, на сцену концертного зала органной и камерной музыки «Родина» выйдет молодая петербургская органистка Анна Алексеева. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классам органа, клавесина и карильона. Анна неоднократно принимала участие в фестивалях международного уровня.

Третьего марта челябинцев ждет концерт легендарной солистки - главной органистки Домского собора Риги Евгении Лисицыной. Имя выдающейся исполнительницы прекрасно известно слушателям, интересующимся органной музыкой. А в союзные времена практически каждый, кто в какой-то мере причислял себя к интеллигенции, считал своим долгом обзавестись хотя бы одной пластинкой с музыкой Лисицыной. Ее репертуар поистине огромен. В Домском соборе Риги Евгения исполнила практически все произведения Баха. Кроме того, прославилась собственным переложением для органа «Времен года» Вивальди и блестящими аранжировками музыки других знаменитых композиторов. На фестивале «Фрау Орган» прозвучат произведения великих классиков - токкаты Баха и «Времена года» Антонио Вивальди.

Южный Урал в программе фестиваля представит солистка челябинской филармонии Лариса Тимшина (орган), которая выступит в дуэте с тромбонистом Виталием Чудаковым. С духовыми инструментами орган сочетается особенно гармонично. Программа музыкантов учитывает интересы меломанов с разными пристрастиями. Наряду с сочинениями двух властелинов органа, Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка, прозвучит музыка Сергея Прокофьева и эстонского композитора Вальтера Оякяэра.

Пятого марта программу фестиваля завершит вечер органной музыки с лауреатом международного конкурса Ириной Климиной (Санкт-Петербург). Органистка окончила факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Сейчас проходит ассистентуру-стажировку по классу органа у заслуженного артиста России, профессора Даниэля Зарецкого, которого прекрасно знает челябинская публика. Прозвучат произведения Баха, Бёма, Мендельсона, Брамса, Маршана, сообщает пресс-служба челябинской филармонии.