Главным режиссёром Молодёжного театра в Челябинске стал ученик Крымова и Каменьковича

В Челябинском Молодежном театре новый главреж. Им стал выпускник ГИТИСа, который занимался в мастерской Дмитрия Крылова и Евгения Каменьковича - Иван Миневцев.

В Челябинске в прошлом году Иван Миневцев дебютировал вМолодежном театре с постановкой «Бунин. Рассказы». До этого ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Ростове-на-Дону.

«Я очень рад быть здесь с вами, – обратился к коллективу Молодёжного театра его новый художественный лидер. – Сразу скажу: я не антикризисный менеджер. На мой взгляд, театр давно вышел из кризиса. Надеюсь, что вместе мы совершим рывок и будем идти к правильным и важным целям. Я ставлю перед собой задачу обозначить Челябинский Молодёжный на огромной театральной карте страны и сделаю всё для этого».

На первой встрече с труппой Иван Миневцев рассказал о планах на будущий год. В феврале состоится премьера пьесы «Валентинов день» известного драматурга Ивана Вырыпаева. Весной – «Иванов» по Чехову, где режиссером выступит сам Миневцев. Следующий проект – пластический спектакль «Трованты» в постановке заслуженного артиста России Владислава Морозова. Летом лауреаты премии «Золотая маска» режиссёр Константин Муханов и художник Анна Кострикова из Москвы поставят в Молодёжном «Подвиги Геракла».

На осень 2019 года запланирован первый фестиваль-лаборатория иммерсивного театра. Приглашённые режиссёры будут работать с актёрами Молодёжного театра и поставят несколько эскизов вне театра, на разных площадках города. Также на октыбрь намечено проведение фестиваля «Эхо Любимовки». По формату это читки пьес, вошедших в шорт-лист смотра молодой драматургии «Любимовка». Во время фестиваля поставят несколько эскизов, один из которых может стать полноценным спектаклем. Также будут организованы творческие встречи с драматургами, театральными критиками, режиссёрами.

Перед Новым годом южноуральским зрителям Молодёжного театра представят спектакль «Девочка со спичками» по сказкам Ганса-Христиана Андерсена.

Фото: пресс-служба Челябинского молодежного театра