Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 06:46
C
Комментировать

Гости и программа международного фестиваля «Фотофест-2019»

Международный фестиваль «Фотофест» вот уже десятый год подряд собирает фотографов с Урала, из России и со всего мира. Этот фестиваль является самым крупным и единственным фотографическим фестивалем с уклоном на художественное фото.

Уже с начала года шла активная регистрация на участие в фестивале. На данный момент участников около 120 человек, самых разных возрастов и профессий, но объединенных общей любовь к фотоискусству.

Десятый юбилейный «Фотофест 2019» откроется 13 июня в Государственном историческом музее Южного Урала. Две фотовыставки презентуются в этот день: «Подводный мир», персональная выставка, известного подводного фотографа Ольги Каменской; «35 лет выдержки», персональная выставка известного челябинского фотографа Михаила Трахтенберга.

В этот же день фотографическое братство участники фестиваля  отправятся в Магнитку, где с 13 по 16 июня пройдет фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска» и конкурс «Фотограф и модель».

Выбор организаторов фотомарафона пал на этот город не случайно — в 2019 году Магнитогорск отмечает свое 90-летие. 

В списке гостей и спикеров «Фотофеста 2019»: представители Союза фотографов Азербайджана, Валерий Стрижикозин (Санкт-Петербург), председатель Новосибирского отделения СФХР Евгений Иванов (Новосибирск), куратор галереи "Март" Артём Беркович (Екатеринбург), Александр Осипов (Екатеринбург), Дмитрий Архар (Екатеринбург), Василий Яковлев (Екатеринбург), Даурия Чукина (Екатеринбург), стрит-фотограф Олеся Ким (Тюмень). 

Главным событием фестиваля станет фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска», который поведает о повседневной жизни города металлургов от рассвета и до заката. Итогом этой работы станет фотоальбом, в котором будут представлены лучшие работы участников фотомарафона.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ФОТОФЕСТ 2019»

13 июня (четверг)

            10:00   Открытие фотофестиваля в Государственном историческом музее в городе Челябинск

            11:00   Организованный выезд участников фестиваля в городе Магнитогорске

            18:00   Открытие фотовыставок в г. Магнитогорске

14 июня (пятница)

00:00–24:00   Конкурс «Фотограф и модель» в г. Магнитогорске

            00:00   Старт «Фотомарафона» в г. Магнитогорске

            10:00   Выезды на фотосъемку по организованным маршрутам конкурса «Фотомарафон»

14:00–19:00   Прием конкурсных фотографий с "Фотомарафона"

            23:59   Финиш "Фотомарафона" в г. Магнитогорске

15 июня (суббота)

00:00–19:00   Конкурс «Фотограф и модель» в г. Магнитогорске

09:0019:00   Прием конкурсных фотографий с «Фотомарафона»

09:00–19:00   Прием фотографий конкурса «Фотограф и модель»

Лекции и творческие встречи в г. Магнитогорске

10:0013:00   Лекция от Артема Берковича (Екатеринбург) "Фотография в современном искусстве"

10:0013:00   Лекция от Василия Яковлева (Екатеринбург) "Дронофотография"

14:0016:30   Лекция от Олеси Ким (Тюмень) "Стрит-фото"

14:0016:00   Творческая встреча с Валерием Стрижикозиным ( Санкт–Петербург)

17:0019:00   Творческая встреча с Евгением Ивановым (Новосибирск)

Мастер-классы в г. Магнитогорске

10:0015:00   Мастер-класс от Дмитрия Архар (Екатеринбург) "Женский портрет" 

17:0019:30   Мастер-класс от Даурии Чукиной (Екатеринбург) "Детская фотография". Пленер

            17:00   Мастер-класс от Олеси Ким (Тюмень) "Стрит-фото". Пленер.

16 июня (воскресение)

10:0012:00   Лекция от Александра Осипова (Екатеринбург)
                        "Стиль в фотографии как залог коммерческого успеха"

10:0012:00   Портфолио-ревью. Проводит Олеся Ким (Тюмень)

12:3014:30   Портфолио-ревью. Проводит Артем Беркович (Екатеринбург)

12:3014:30   Творческая встреча с Сергеем Феофилактовым (Дрезден)

            17:00   Торжественное подведение итогов и награждение участников.

            18:00   Организованный выезд из Магнитогорска в Челябинск.

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Фотофест