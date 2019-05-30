Гости и программа международного фестиваля «Фотофест-2019»

Международный фестиваль «Фотофест» вот уже десятый год подряд собирает фотографов с Урала, из России и со всего мира. Этот фестиваль является самым крупным и единственным фотографическим фестивалем с уклоном на художественное фото.

Уже с начала года шла активная регистрация на участие в фестивале. На данный момент участников около 120 человек, самых разных возрастов и профессий, но объединенных общей любовь к фотоискусству.

Десятый юбилейный «Фотофест 2019» откроется 13 июня в Государственном историческом музее Южного Урала. Две фотовыставки презентуются в этот день: «Подводный мир», персональная выставка, известного подводного фотографа Ольги Каменской; «35 лет выдержки», персональная выставка известного челябинского фотографа Михаила Трахтенберга.

В этот же день фотографическое братство участники фестиваля отправятся в Магнитку, где с 13 по 16 июня пройдет фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска» и конкурс «Фотограф и модель».

Выбор организаторов фотомарафона пал на этот город не случайно — в 2019 году Магнитогорск отмечает свое 90-летие.

В списке гостей и спикеров «Фотофеста 2019»: представители Союза фотографов Азербайджана, Валерий Стрижикозин (Санкт-Петербург), председатель Новосибирского отделения СФХР Евгений Иванов (Новосибирск), куратор галереи "Март" Артём Беркович (Екатеринбург), Александр Осипов (Екатеринбург), Дмитрий Архар (Екатеринбург), Василий Яковлев (Екатеринбург), Даурия Чукина (Екатеринбург), стрит-фотограф Олеся Ким (Тюмень).

Главным событием фестиваля станет фотомарафон «Один день из жизни Магнитогорска», который поведает о повседневной жизни города металлургов от рассвета и до заката. Итогом этой работы станет фотоальбом, в котором будут представлены лучшие работы участников фотомарафона.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ФОТОФЕСТ 2019»

13 июня (четверг)

10:00 Открытие фотофестиваля в Государственном историческом музее в городе Челябинск

11:00 Организованный выезд участников фестиваля в городе Магнитогорске

18:00 Открытие фотовыставок в г. Магнитогорске

14 июня (пятница)

00:00–24:00 Конкурс «Фотограф и модель» в г. Магнитогорске

00:00 Старт «Фотомарафона» в г. Магнитогорске

10:00 Выезды на фотосъемку по организованным маршрутам конкурса «Фотомарафон»

14:00–19:00 Прием конкурсных фотографий с "Фотомарафона"

23:59 Финиш "Фотомарафона" в г. Магнитогорске

15 июня (суббота)

00:00–19:00 Конкурс «Фотограф и модель» в г. Магнитогорске

09:00–19:00 Прием конкурсных фотографий с «Фотомарафона»

09:00–19:00 Прием фотографий конкурса «Фотограф и модель»

Лекции и творческие встречи в г. Магнитогорске

10:00–13:00 Лекция от Артема Берковича (Екатеринбург) "Фотография в современном искусстве"

10:00–13:00 Лекция от Василия Яковлева (Екатеринбург) "Дронофотография"

14:00–16:30 Лекция от Олеси Ким (Тюмень) "Стрит-фото"

14:00–16:00 Творческая встреча с Валерием Стрижикозиным ( Санкт–Петербург)

17:00–19:00 Творческая встреча с Евгением Ивановым (Новосибирск)

Мастер-классы в г. Магнитогорске

10:00–15:00 Мастер-класс от Дмитрия Архар (Екатеринбург) "Женский портрет"

17:00–19:30 Мастер-класс от Даурии Чукиной (Екатеринбург) "Детская фотография". Пленер

17:00 Мастер-класс от Олеси Ким (Тюмень) "Стрит-фото". Пленер.

16 июня (воскресение)

10:00–12:00 Лекция от Александра Осипова (Екатеринбург)

"Стиль в фотографии как залог коммерческого успеха"

10:00–12:00 Портфолио-ревью. Проводит Олеся Ким (Тюмень)

12:30–14:30 Портфолио-ревью. Проводит Артем Беркович (Екатеринбург)

12:30–14:30 Творческая встреча с Сергеем Феофилактовым (Дрезден)

17:00 Торжественное подведение итогов и награждение участников.

18:00 Организованный выезд из Магнитогорска в Челябинск.