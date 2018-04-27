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«Котовасия» Андрея Богомолова и другие
13:29
Автор:
Людмила Федорова
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Грани таланта открывает выставка Златоустовского театра «Омнибус»

В Златоустовском театре «Омнибус» продолжает работать и  радовать зрителей ежегодная (уже седьмая по счёту) художественная выставка работников театра «Грани таланта».

Как рассказала нашему корреспонденту заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, по традиции выставка  открылась  в преддверии  международного Дня театра и продолжается до конца сезона.  В этом сезоне «Грани таланта»  впервые  стали местом творческих встреч участников экспозиции со школьниками.

Открыл серию этих  встреч бутафор-декоратор Андрей Богомолов. Он  участник   выставки со дня ее основания. Третьеклассники школы №25 после театрального урока–спектакля «Мы по улице идем» познакомились на выставке с весёлой коллекцией Андрея – серией картин под названием «Котовасия». В них  главные герои – коты, которые могут и на месяце покататься, и на полянке понежиться, и в мастера Данилу превратиться. Веселая котовасия очень понравилась ребятам.  Не меньший восторг вызвала у них и  деревянная скульптура. Этим видом творчества Андрей занимается давно. Его скульптуры есть в местах отдыха златоустовцев: на пляже «Тарелка», в парке птиц. Ребята с удовольствием знакомились  с Мухоморычем, Киалимской бабкой из легенд о Таганае, поиграли в шахматы с непривычными африканскими фигурами. Андрей поделился с ребятами своим умением видеть необычное в обыкновенном, своими руками создавать сказку. Привлекли внимание и пейзажные работы мастера, на которых запечатлены знакомые места родного города.  

На память о встрече школьников с Андреем Богомоловым останется фотография, а творческая копилка класса пополнилась автографом замечательного мастера.

Следующая встреча зрителей - старшеклассников школы № 9 -  состоялась после просмотра театрального урока-спектакля «Предложение» по А.П. Чехову с актерами театра – заслуженным артистом РФ Юрием Чулошниковым и Екатериной Крыгиной.

Юрий Чулошников - постоянный участник выставки, с самой первой её экспозиции. В этот раз он  представил четыре пейзажа: осенний, два зимних и урбанистический. Актёр рассказывал ребятам, как они создавались, –и  этот вид из окна,  и любимые места прогулки с верным песиком Джериком,и дача в  Пушкинском поселке…К каждому очередному сезону Юрий Хрисанфович создает новые картины. И всегда они получаются у художника искренними, проникновенными, наполненными светом и добротой.

Екатерина Крыгина, тоже активный участник выставки, всегда в творческом поиске: посетить мастер-классы известных рукодельниц, узнать что-то новое и непременно попытаться создать это своими руками – для нее совершенно естественно. На нынешней выставке актриса представила вышивку (это трогательные ежики, портрет С. Есенина, забавный автопортрет), а также работу с бисером и текстильных кукол -  непременных участников разных выставок - Гуся Григория, Принцессу и Зайку. Ребятам она рассказывала, как удаётся ей создавать такое рукодельное великолепие.

Встречи с участниками выставки будут продолжаться и дальше. И это ещё одна грань многообразной, интересной и поучительной работы  «Омнибуса» в привлечении к сценическому искусству, к театру юных зрителей. 

Фото Владимира Накорякова

Автор:
Людмила Федорова
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Теги: 
Златоуст
Омнибус