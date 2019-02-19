Хэппи-энд на лесной полянке для всей семьи. Вечерняя премьера в кукольном театре

Завтра, 20 февраля, в Челябинском театре кукол имени Вольховского состоится премьера спектакля «Три поросенка». Премьерный показ детского спектакля (3+) намечен на вечернее время.

Таким образом в театре пошли навстречу работающим родителям, чтобы у них также была возможность прийти в театр вместе с ребенком и в будний день.

«В нынешнем театральном сезоне в челябинском театре кукол активно претворяется в жизнь новая традиция: играть спектакли для детей в вечернее время. Не у каждого родителя есть возможность прийти со своим ребенком в театр в выходной день. И детям, и родителям хочется выспаться, погулять, заняться покупками и накопившимися за неделю делами. А ведь посещение театра – мероприятие, прежде всего, семейное. Совместный просмотр спектакля дает родителям и детям дополнительный повод для общения, обмена впечатлениями и, что особенно важно, такой разговор возникает на почве искусства, а не по поводу каждодневных дел», - уверен главный режиссер театра Александр Борок.

Очередным поводом прийти в будний день вечером на детский спектакль (как во взрослый театр, что может быть очень интересным и привлекательным для ребенка) станет премьера челябинского театра кукол – спектакль «Три поросёнка»

Всем известную сказку взял на вооружение режиссер Александр Борок и рассказал ее на свой лад. Три брата-поросенка задумали от скуки поиграть, вот только каждый хотел играть в свою игру. Первый предложил сыграть в «Три толстяка», второй в «Три мушкетера», а третий в «Три богатыря». Не сумев договориться, каждый из них стал играть в свою игру и строить на лесной полянке для своих героев дом. Один построил дом из соломы, другой из веток, третий из камня.

А дальше как водится пришел злой волк и разрушил не только домики двух поросят, но и игру. Хотя, если подумать, появился волк очень кстати –пока братья с ним боролись, крепко-накрепко сами подружились. А волка они, конечно, прогнали - обратно в лес и с тех пор стали жить-поживать дружно и весело в надежном каменном доме – таком же надежном, как дружба поросят!

Режиссер спектакля и автор инсценировки: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный артист РФ Александр Борок. Художник –Екатерина Петухова (г. Калгари, Канада).