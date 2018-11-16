Художники спектакля «Конёк-Горбунок» воплотили на сцене идею «русского космоса»

Художники спектакля «Конек-Горбунок» в Молодежном театре организуют встречу со зрителями Челябинска в преддверии премьеры. Встреча пройдет в рамках проекта «Лаборатория зрителей» Молодёжного театра в ближайшее воскресенье, 18 ноября. Гостям представят художественное оформление спектакля «Конёк-Горбунок». Художником-постановщиком спектакля выступил Антон Сластников, яркие костюмы создала Елена Хохлович.

По задумке режиссёра Дмитрия Писарева, зрители спектакля должны погрузиться не просто в сказку – в «космос русского мира», наполненный самыми разными атрибутами, образами, идеями и смыслами. В основе художественного оформления спектакля – палех, причём не древнерусский, а советского периода, когда промысел переживал новый этап развития. В 60–80-е годы прошлого века опыт палехских мастеров впервые стал использоваться в театре при создании декораций.

Как преобразит это направление искусства современную театральную сцену, узнают участники Лаборатории. Зрителям покажут эскизы костюмов и декораций, расскажут, откуда в спектакле звёзды, планеты и другие космические мотивы, куда на телеге отправятся Конёк-Горбунок с Иваном, как удалось сделать светящуюся Жар-Птицу, китообразный остров и декорации-трансформеры.

Погружение в «русский космос» и презентация художественного оформления спектакля начнутся в 17:00. Вход свободный, по предварительной регистрации по ссылке.

Премьера спектакля «Конёк-Горбунок» состоится 24 и 25 ноября в 11:00 и 14:00