Ирина Алферова: Челябинск стал таким огромным и чистым!

Народная артистка России Ирина Алферова приехала в Челябинск со спектаклем и открыла благотворительный фестиваль группы ЧТПЗ «Снежность». Юные челябинские артисты с огромным удовольствием приняли всенародно любимую актрису.

На сцене Челябинского театра оперы и балета в пятницу, седьмого декабря, было необычно шумно и весело. Ведь в этот день состоялось торжественное открытие 16-го благотворительного фестиваля «Снежность», давно ставшего для Южного Урала традиционным событием. Вместе с Ириной Алферовой старт событию дал акционер компании, председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров и заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

В этом году фестиваль «Снежность», который каждый год готов дарить меняющие мир мечты, приехал в пять городов Челябинской, Свердловской областей и республики Татарстан. Премьерные спектакли детских театров пройдут в Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске и Альметьевске. Юные зрители смогут насладиться талантливыми постановками десяти российских театральных коллективов.

С премьерным спектаклем – оперой «Кошкин дом» - выступит детская школа вокального искусства, созданная по инициативе акционеров ЧТПЗ при Челябинском театре оперы и балета. Гостья из столицы Ирина Алферова поздравила южноуральских детей с началом фестиваля.

«Нигде, нигде в мире нет такого, как у нас, - сказала Ирина Ивановна. – У нас в России и у вас на Урале самые прекрасные дети и детские народные коллективы. Я побывала во многих городах мира. К детскому искусству в других странах относятся скептически. Его там просто нет. А у нас дети поют, танцуют, потом становятся настоящими актерами. Я поздравляю вас с тем, что это есть у нас с вами».

После торжественной церемонии, Ирина Алферова пообщалась с челябинскими журналистами и рассказала о своей творческой деятельности. Народная артистка попросила детей не забрасывать занятие театром и поступать после школы в театральные школы и училища, чтобы продолжать актерский путь.

Очень сильно Ирина Алферова удивилась преображением Челябинска. Она призналась, что несколько лет не была в нашем городе. За это время он сильно изменился.

«Я читала про Челябинск в последнее время, о его экологии, о заводах и грязном воздухе, - продолжила Ирина Алферова. – И знаете, очень сильно удивилась, приехав сюда. Челябинск стал таким огромным и неузнаваемым. Мне кажется, что он стал намного чище и цивилизованнее. Может мне повезло, но сегодня здесь очень легко дышать и небо очень чистое. Может, просто повезло?».

Народная артистка рассказала, что больше всего на свете любит антрепризы и импровизацию. Как призналась сама актриса, импровизация – это ее стиль. В каждый спектакль с ее участием, Ирина Ивановна вносит что-то свое, новое. И ни один режиссер с ней не спорит, потому что понимает – "Констанция" плохому не научит.

«Мне очень приятно, что пригласили на этот детский благотворительный фестиваль. Моя дочь постоянно занимается с особенными детьми, - продолжает Ирина Алферова. – Всегда ей помогаю во всем. У меня самой столько много детей».

После торжественного открытия фестиваля, столичную гостью повезли на знаменитую Высоту 239, где покажут, как работают белые металлурги. Через два дня у Алферовой свой спектакль, который она будет давать в челябинском театре. А пока всеми любимая актриса будет проводить время на благотворительном фестивале.