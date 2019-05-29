Испания и Башкирия покажут свой балет в Челябинске

Гостями международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинском театре оперы и балета станут Башкирский театр и Испанская компания современного танца Titoyaya Dansa. Оценить их мастерство танца южноуральцы смогут на следующей неделе.

Башкирский государственный театр оперы и балета покажет свою постановку «Легенда о любви» 4 и 5 июня, в 18:30. В этом балете есть страсть и нежность, горечь предательства и радость прощения. «Легенда о любви» принесла мировую известность композитору Арифу Меликову, хореографу Юрию Григоровичу и художнику Симону Вирсаладзе более полувека назад. В наши дни этот спектакль также продолжает пленять изящной красотой, эмоциональной пластикой и одухотворенностью движений. Балет предъявляет к артистам значительные требования: высокий уровень профессионального мастерства, актерский талант, владение виртуозной техникой.

В выходные, 8 и 9 июня, в 18:00, Испанская компания современного танца Titoyaya Dansa представит одноактные балеты в современной хореографии, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

Строгость синхронных движений и эмоциональность сольных партий воплощены в постановке «Социум» Густаво Рамиреса Сансано, работы которого широко известны в Европе и США. Балет призван подарить зрителям атмосферу настоящего праздника и зарядить энергией танца.

Коллектив «Кармен» – современная хореографическая версия истории о роковой женщине, кульминация творчества Густаво Рамиреса Сансано. Балетмейстер-постановщик вдохновлялся черно-белыми иллюстрациями Пабло Пикассо к новелле Проспера Мериме. Минимализм нашел отражение и в декорациях Луиса Креспо, и в костюмах известного дизайнера Давида Дельфина. В рецензии американской газеты «Chicago Sun-Times (Чикаго Сан-Таймс)» спектакль назван шедевром современной хореографии.