Исторический музей представляет «Восточный календарь», где звери символизируют Новый год

Вчера, 13 ноября, в Челябинске в фойе восточной башни Исторического музея открылась выставка «Восточный календарь», приехавшая с острова Тайвань. Ее уже увидели и оценили жители Новосибирска, Иркутска, Томска, Астаны. Теперь пришла очередь Челябинска.

70 цветастых работ, на которых красуются животные, символизирующие годы восточного лунного календаря — крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея и так далее. Дюжина священных зверей, приносящих удачу, здоровье, богатство и прочие земные блага.

Ежегодно Национальный музей изящных искусств острова Тайвань объявляет конкурс на лучшую работу, посвященную животным, символизирующим Новый год. Рисуют все — профессиональные художники и любители, но в финал выходят лишь самые неординарные произведения тайваньской печатной графики.

Куратор выставки Андрей Мартынов (галерейщик, большой специалист по восточной культуре) собрал для этой выставки работы, наилучшим образом отражающие традиции и верования жителей острова Тайвань.

Дивная зоологическая дюжина поглядывает на зрителя с каждой картины. Еще удивительнее сопроводительные таблички: «Благосклонный тигр приветствует весну», «Триумф и восторг года Козы», «Обезьяна отпугивает бесов и благословляет на грядущий год». Каждая строчка несет в себе множество загадок, да и сами картины не так уж и просты. Вроде бы все незатейливо, где-то даже примитивно — но, если окунуться в этот водоворот ярких красок, то можно и некое просветление ощутить, новые знания обрести.

Государственный исторический музей Южного Урала с одинаковым интересом смотрит и на запад, и на восток — главное, чтобы оттуда к нам шло что-то свежее, новое и неизведанное из сферы культуры. Об этом говорил на открытии выставки директор музея Владимир Богдановский и почетные гости заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, директор отдела культуры Тайваньского представительства в Москве Николос Сюи и куратор выставки Андрей Мартынов.

В 2018 году в стенах музея прошли две замечательные выставки, посвященные японской фотографии. И вот, под занавес года, в Челябинске снова гости с Востока — новогодние животные, с которыми человека связывают самые заветные желания, мечты и чаяния. Выставка «Восточный календарь» — это прелюдия к рождественским увеселениям и святкам-колядкам, за которыми неотвратимо следует их восточный Новый год с драконами и змеями, свиньями и обезьянами, всякой прочей сакральной живностью, приносящей детишкам много-много радости, а взрослым — надежду на лучшее будущее.