Исторический музей приглашает челябинцев на «Ночь искусств»

В Челябинске близится «Ночь искусств». Во время проведения акции - а начнется она третьего ноября - государственный исторический музей Южного Урала станет большой арт-площадкой для проведения открытых лекториев, интерактивных занятий и перфомансов.

Гости музея смогут посетить любую из площадок «Ночи музеев» (МВЦ, большой выставочный зал, фойе Восточной башни, постоянная экспозиция, малый выставочный зал, фойе Западной башни, дебаркадер) по единому билету, цена у которого - чисто символическая (сто рублей). Организаторы отмечают, что можно успеть побывать на всех площадках. Главное - правильно распланировать свое время (начнется «Ночь искусств» в шесть вечера, закончится - в 22 часа).

Челябинцы и гости города смогут побывать в открытой мастерской по линогравюре от художника-гравера Ольги Гражданкиной на выставке «Комсомол - моя судьба»; познакомиться с коллекцией музеев Московского Кремля и услышать увлекательнейший рассказ на тему «Искусство украшенного оружия»; насладиться выступлением музыкантов проекта «Regina`s BAND»; проникнуть в мир сотрудников музея – посетить открытые мастерские реставраторов по бумаге, металлу, ткани, дерева, а так же таксидермиста.

Для семейных посетителей сотрудники экскурсионного отдела подготовили приключение-путешествие «Секрет семейных ценностей», главным гидом в котором станет домовенок Музя. Также гостям «Ночи искусств» представится возможность побывать на выставке «Романовы: 23 ступени в бессмертие» и увидеть 3D-реконструкцию дома Ипатьева, предоставленную Свердловским областным краеведческим музеем на время работы экспозиции.

На выставке «Наш Уральский дивный край» можно будет познакомиться с шедеврами декоративно-прикладного творчества и побывать на мастер-классе под руководством специалистов из государственного центра народного творчества по созданию тряпичной куклы.

Кроме того, исторический музей Южного Урала третьего ноября приглашает всех на спектакль «Я на границе тебя, ты на границе меня», который стал ключевым событием театральной программы фестиваля современного искусства «Дебаркадер-2018».

Как отмечают в музее, количество мест ограничено, желающим посетить «Ночь искусств» необходима регистрация.