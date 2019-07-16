Исторический музей продолжает работать, несмотря на ремонт

В Государственном историческом музее Южного Урала начался полномасштабный ремонт, но работать музей продолжит в обычном режиме.

Единственное неудобство гостям причинит то, что вход в музей будет осуществляться поочередно — сперва через западную башню, потом через восточную. Кроме того, в связи с ремонтом будет временно закрыт музей на крыше — до конца сентября.

В ходе ремонта поменяется облицовка музейных стен (новая система вентилируемых фасадов «Сириус» с использованием природного гранита). Уже началась реконструкция главного крыльца, парапетов и парадных лестниц. Предстоит серьезный ремонт внутренних помещений, по которым проходят гостевые маршруты (сначала в восточной башне, затем в западной башне музея). Затем придет очередь гостевых маршрутов, лестничных клеток, холлов, гардеробов и туалетов. Кроме того, будет вскрыта и капитально отремонтирована кровля цокольного этажа, в котором осенью пройдет V фестиваль современного искусства «Дебаркадер».

А прямо над музейным дебаркадером располагается межбашенное музейное пространство, где в течение года происходят интереснейшие события — танцы на открытом воздухе, встречи почетных гостей, торжественные открытия фестивалей и особо важных музейных выставок. Его тоже обновят и покроют новой нарядной плиткой.

Словом, объем работ колоссальный, но еще раз подчеркнем, что на работе Исторического музея это никак не отразится. В отличие от большинства челябинских учреждений культуры, закрытых на время их ремонта, музей продолжить работать в обычном режиме.

Обо всех изменениях в графике работы Исторического музея, о новых выставках и прочих мероприятиях на его территории музей будет оповещать через сайт и группы в социальных сетях.