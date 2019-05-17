Исторический музей везет на Уральский культурный форум новую выставку «Элемент №14. Кремний многоликий и вездесущий»

В июне Исторический музей повезет в Екатеринбург выставку, которая расскажет о кремнии, основном элементе земной коры, и минералах, в состав которых он входит. Челябинский выставочный проект «Элемент №14. Кремний многоликий и вездесущий» заявлен на Уральском культурном форуме, который пройдет в Свердловском областном краеведческом музее с 5 по 8 июня.

Учредителем этого масштабного события выступил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе. Выставка «Элемент №14» будет работать на форуме еще месяц после его завершения. Она останется в Екатеринбурге до начала июля, чтобы все желающие могли увидеть замечательную экспозицию, посвященную уральским минералам.

Осенью прошлого года Государственный музей Южного Урала уже представлял выставочный «остров» с богатой коллекцией минералов Южного Урала и фрагмент метеорита «Челябинск» на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил на площадке АО «Конар». В июне выставка минералов, серьезно переработанная и адаптированная для детской аудитории, вновь будет востребована — на этот раз в Екатеринбурге.

Фото: Владимир Богдановский, Валерий Жирохов