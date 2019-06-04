Исторический музей Южного Урала на фестивале «Интермузей-2019»

Государственный исторический музей Южного Урала принял участие в Международном фестивале «Интермузей-2019», который проходил в Москве с 30 мая по 2 июня. Это главное музейное событие года, место встречи экспертов, представителей власти и широкой публики.

Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры РФ с 1999 года. Ежегодно он объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3000 музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы. «Интермузей» традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников.

Специалисты Государственного исторического музея Южного Урала рассказали о научной и выставочной работе, которая ведется в Челябинске, высказали свое видение о сегодняшнем дне и перспективах музейного дела в России. Заместитель директора челябинского музея Марина Холина выступила с докладом «Объединение или самостоятельность как путь развития музейной сети». Заведующий отделом «Россия – моя история» Денис Кузнецов подробно рассказал о концепции музея. Примечательно, что челябинцы были приглашены в качестве экспертов на одну из самых престижных дискуссионных площадок – стенда Государственного Эрмитажа.

Пожалуй, самым важным событием для музея стало подписание соглашения о сотрудничестве с Музеем Победы. Государственный исторический музей Южного Урала станет его общественным филиалом в регионе. Напомним, что согласно Указа Президента РФ Владимира Путина Музей Победы станет главной площадкой торжеств, посвященных грядущему 75-летию Великой Победы.

1 июня фестиваль посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он поддержал идею музейного сообщества объявить 2021 год Годом музеев в России. Такое обращение было направлено Владимиру Путину.