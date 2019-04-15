Известный поэт Константин Скворцов приедет на свой юбилей в Челябинск

Творческая встреча с известным писателем и поэтом Константином Скворцовым состоится 18 апреля в челябинской картинной галерее. Встреча приурочена к юбилею автора, которому 13 апреля исполнится 80 лет.

Константин Васильевич Скворцов родился в Туле, среднюю школу окончил в Златоусте, затем Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства и Высшие литературные курсы. Сейчас проживает в Москве. Член Международного сообщества писательских союзов Сопредседатель Правления Союза писателей России. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор 20 пьес в стихах.

Встреча пройдет в формате публичной лекции на тему «Художественный мир поэта и драматурга Константина Скворцова».

На встречу приглашаются учителя, воспитатели, писатели и художники.

Во время творческого вечера поэт получит подарок от земляков - портрет, созданный известным челябинским живописцем Иваном Болотских. Подарок передадут наследники художника.

«Поэт уже принял решение о том, что картина будет передана в фонд Челябинского государственного музея изобразительных искусств», - сообщили в пресс-службе музея.

Творческая встреча состоится 18 апреля (четверг) в 15.00 в Картинной галерее ЧГМИИ (ул. Труда, 92а)