Какой удивительный мир откроется челябинцам в первый день лета

Лето в Челябинске начнётся 1 июня с традиционного фестиваля джаза «Какой удивительный мир». И нет сомнения, что именно джаз растопит и разогреет наконец-то суровый уральский климат.

XVII международный праздник джаза, ставший визитной карточкой Челябинска, на этот раз обретёт новый формат.

«Джазовый фестиваль откроет оpen-air в Центральном парке имени Юрия Гагарина с участием VIP-гостей и иностранных джазменов, - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. - Также зрителей ждут традиционные выступления в концертных залах, стрит-парад на Кировке и праздничные джазовые шествия. Одним словом, город захлестнет волна джаза и позитива, всегда соответствующего этой музыке, которая выйдет из концертных залов под открытое небо».

В первый день (1 июня в 18-30) праздник джаза откроется в Центральном парке большим праздничным шествием. Участие в нём примут джазмены, аниматоры и уличные танцовщики. А с 19 до 22 часов на открытой уличной сцене Летнего театра этого парка будут сменять друг друга джазовые коллективы – джаз-трио «Kill Scoville» и «Studebaker‘63» (Австрия), Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва), ансамбли «Уральский диксиленд» и детский оркестр «Флейты Челябинска». Открытием для слушателей станет джаз из Ирана в исполнении коллектива «Bomrani Band». В режиме нон-стоп джазмены Австрии, Ирана и России представят авангард джазовых трендов – краткий микс из своего репертуара.

Концерт под открытым небом станет своеобразной презентацией предстоящих фестивальных программ. А полностью окунуться в мир джаза, насладиться его стандартами, услышать патриархов жанра и открыть для себя новых исполнителей, можно будет в Концертном зале имени Сергея Прокофьева.

Второй фестивальный день (2 июня) откроет традиционный стрит-парад на Кировке (в11-00). Затем джазмены, сопровождаемые автоколонной старинных автомобилей, отправятся в Центральный парк, где в 12 -00 на открытых уличных сценах стартуют сразу два концерта – детской студии «Baby-Jazz» и коллективов из городов и районов Челябинской области. А в 19 – 00 в Концертном зале пройдет гала-концерт с участием зарубежных и российских звёзд джаза. Его участниками станут джазовая певица и гитаристка Big Mama Montse (Испания), большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова (Москва), народный артист России Анатолий Кролл (Москва), гитарист, участник знаменитого телевизионного проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура» Сергей Чашкин (Екатеринбург), «Уральский диксиленд Игоря Бурко», биг-бэнд заслуженного артиста России Станислава Бережнова. В 22 часа на открытой уличной сцене в Центральном парке пройдет бесплатный ночной кинопоказ фильмов о джазе.

Завершится фестиваль (3 июня) грандиозным гала-концертом, который обещает стать большим праздником для всех ценителей джаза. Он состоится в Концертном зале и подарит слушателям редкую возможность оценить все богатство

стилей и направлений джаза, мастерство и разнообразие гостей фестиваля в течение одного вечера. Своим искусством слушателей будут радовать ансамбль «Bomrani Band» (Иран), квинтет «Just Friends» под управлением Лотара Крафта (Германия), ансамбль

«Studebaker‘63» (Австрия), джаз-трио «Kill Scoville» (Австрия), народный артист России Давид Голощёкин (С.-Петербург), «Уральский диксиленд» народного артиста России

Игоря Бурко, ансамбль «L-band» Георгия Анохина.

Ведущие фестивальных программ – Кирилл Мошков (Москва) и Наталья Риккер (Челябинск).

За два дня до начала XVII международного джазового фестиваля (29 мая в 10-00) в малом зале правительства Челябинской области состоится пресс-конференция, в которой примут участие заместитель губернатора Вадим Евдокимов, министр культуры Алексей Бетехтин, генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский, директор фестиваля Татьяна Денисова и арт-директор фестиваля Наталья Риккер.