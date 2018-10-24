«Каменный пояс» приглашает челябинцев на творческий вечер с талантливым аэрофотографом

В Челябинске народная фотостудия «Каменный пояс» приглашает горожан на творческий вечер с фотографом Максимом Тарасовым, который состоится в государственном историческом музее Южного Урала первого ноября в 19 часов.

«В 2015 году я впервые открыл для себя новое измерение. Возможность оторваться от земли и увидеть мир так, как видят его птицы. Присоединиться к ним и отправиться в увлекательное путешествие. Даже привычные места отсюда выглядят совсем иначе. Стоит только взлететь! Это очень круто изменило мою жизнь. В какой-то момент я понял, что мне недостаточно просто изменить угол съемки, поднявшись повыше. Искать то, что было спрятано от наших глаз, - вот что интересно. Исследовать. Изучать. Делать каждый полет открытием. Моя главная задача - рассказывать. О том, что мир на самом деле не такой, как мы привыкли его видеть, о том, что природа может быть абстрактна, привычные места могут выглядеть совершенно иначе. Совершать открытия и делиться ими», - рассказывает заядлый путешественник Максим Тарасов, любимый жанр которого - аэрофотография.

За спиной у него множество путешествий и стран. А весной 2018 года Максим Тарасов на три месяца отправился в Центральную Америку, где работал волонтером в госпитале в горах Гватемалы. На встрече он немного расскажет о себе, о дронофотографии, о путешествиях и планах на будущее.

Работы Максима Тарасова вошли в ТОП лучших фотографий, сделанных с дрона, по версии сообщества «DRONESTAGR.AM». Он занял также первое место на международном конкурсе SKYPIXEL PHOTO CONTEST-2015. Входит в список 12-ти фотографов, изменивших взгляд на мир, по версии журнала Feature Shoot.

Кроме того, снимки Максима Тарасова вошли в ТОП лучших дронофотографий за 2016 год, по версии журнала Time, в ТОП-20 дронфотографий за 2016 год, по версии CNN. Также он стал победителем международного фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха 2017» в номинации «Новые технологии в фотографии дикой природы».