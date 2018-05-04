Камерный театр Челябинска подготовил премьеру - «Гнездо глухаря»

В Камерном театре Челябинска готовится к выпуску премьера спектакля «Гнездо глухаря». В основе постановки одноименная пьеса советского драматурга Виктора Розова. Премьера намечена на 19 мая.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, пьеса "Гнездо глухаря" была написана в самом конце 70-х. Она с трудом пробилась на сцену сквозь цензурные запреты. Одной из лучших постановок в советское время стал спектакль в московском театре Сатиры, поставленный в 1980-м Валентином Плучеком. Позже на его основе был создан фильм-спектакль. В советское же время пьеса была поставлена в челябинском театре драмы, главную роль в спектакле сыграл Владимир Милосердов.

По сюжету главный герой – Степан Судаков, в прошлом добрый человек с «потрясающей улыбкой», активный комсомолец, боевой фронтовик – теперь большой чиновник, решающий людские судьбы, и хозяин респектабельного «гнезда». Он не понимает, почему его домочадцы не чувствуют себя счастливыми в шестикомнатной квартире со всеми атрибутами «лучших домов»: коллекцией икон, «великим и кошмарным» Босхом, Цветаевой, Пастернаком на полках, «всякой всячиной», навезенной ему из разных стран. Ему не понятны страдания дочери Искры, которой изменяет муж, проблемы младшего сына Прова, который полюбил дочку простой продавщицы, тяжелые беды в жизни подруги юности, недовольство жены, превратившейся его стараниями в «домашнюю курицу».

В наше дни произведение Розова по-прежнему остается актуальным. Автор представил крупным планом легко узнаваемый тип удачливого, достигшего прочного общественного и материального положения, довольного собой человека, но по сути холодного, расчетливого, жестокого. Пьеса по-прежнему привлекает внимание режиссеров. В 2012-м премьеру сыграли в московском театре Олега Табакова, а в прошлом году на экраны вышел фильм «Год, когда я не родился» по мотивам розовского произведения.

В Камерном театре «Гнездо глухаря» появится спустя 40 лет после публикации пьесы. За постановку взялась главный режиссер Виктория Мещанинова. В роли чиновника Судакова выступит заслуженный артист РФ Михаил Яковлев.