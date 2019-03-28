Камерный театр принимает заявки на фестиваль «Камерата-2019»

Челябинский Камерный театр объявил о начале приема заявок для участия в Международном театральном фестивале «Камерата», который состоится нынешней осенью с 17 по 24 октября.

Фестиваль-конкурс «Камерата» - одно из брендовых культурных мероприятий Челябинской области. Форум проводится раз в два года, организатором выступает Камерный театр. В этом году конкурс пройдет в 14-й раз.

В жюри войдут критики Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Победителей будут определять по четырем номинациям: лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая работа сценографа, также предусмотрен спецприз жюри.

Участникам необходимо представить заявку и видеозапись спектакля на электронный адрес kam_theatre@mail.ru. Заявки принимаются до 15 мая.

По окончании заочного тура будет сформирована афиша.

Для справки:

Международный фестиваль «Камерата» проходит с 1992 года на базе Камерного театра. Гостями фестиваля в разное время становились Сергей Юрский, Лев Дуров, Валентина Талызина, Маргарита Терехова, Борис Щербаков, звезда французского кино и театра Анни Жирардо и многие другие замечательные актеры и режиссеры.

За прошедшие годы в фестивале приняли участие 166 спектаклей из 39 городов и 11 стран. Спектакли фестиваля посетило около 30 тысяч зрителей.