Карталинцы заняли призовые места на втором этапе фестиваля «Пою мое Отечество»

В минувшую субботу, 2 марта, в Карталах (Челябинская область), в Доме культуры «Урал», прошел второй отборочный тур VI областного фестиваля-конкурса национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою моё Отечество».

На фестивале было представлено более 60-и концертных номеров от исполнителей восьми муниципальных районов Челябинской области. Организаторы отмечают, что в этот раз среди выступающих было очень много хоров, коллективов ветеранов, а также ансамблей и солистов. Возраст разный: от маленьких деток до опытных исполнителей.

Жюри отметило Розу Ящерову из Карталинского района, которая возглавляет хор Ветеранов и является прекрасной исполнительницей в свои 85 лет.

Юные вокалисты представили Нагайбакский район, ансамбль мордовской песни приехал из Чесменского района, много исполнителей было из Брединского района. Коллектив из Агаповского района исполнил японскую песню на русском языке, микс различных музыкальных жанров представил ансамбль «Эклектика» из Карталинского района.

«На фестивале мы услышали не только песни на национальных языках: русском, казахском, мордовском, татарском и нагайбакском, но и традиционные казачьи песни. Также очень радует, что участники не забывают и произведения таких известных авторов, как Иван Шутов, Геннадий Заволокин», – директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

По итогам второго отборочного тура представители Карталинского района заняли все три призовых места в номинациях «Хоры. Ансамбли», «С песней по жизни» и «Песня о главном». Победителями в категории «Национальная песня» стала Дусмухаметова Айжан из Брединского района, второе место занял ансамбль мордовской песни из Чесменского района. Исполнители из Карталинского района также взяли два призовых места в номинации «Память сердца», третье место отправилось в Увельский район. По решению жюри в номинации «За любовь к песне» лучшим признан Сироткин Павел из Карталинского района.

Добавим, что третий отборочный тур музыкального фестиваля «Пою мое Отечество» пройдет 27 апреля в Усть-Катаве.

Фото Дома дружбы народов Челябинской области