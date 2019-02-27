Картинная галерея Челябинска открывает выставки по славу прекрасного пола
В Картинной галерее Челябинска первого мая откроются выставки «В поисках совершенства» и «Я вас люблю, красавицы столетий», посвященные представительницам прекрасного пола и приуроченные к Международному женскому дню.
Первая экспозиция включает в себя работы двух известных южноуральских художников Илюса Хасанова и Александра Карпенко.
Вторая, «Я вас люблю, красавицы столетий», является совместным проектом челябинского государственного музея изобразительных искусств и городского центра историко-культурного наследия. Выставка посвящена женщинам и цветам, вместе создающим союз, проверенный веками.
В составе экспозиции - женские портреты и цветочные натюрморты известных русских художников, в числе которых - Репин, Серов, Соколов, Ярошенко, Туржанский.
Кроме того, на выставке будут широко представлены разные дамские «штучки»: веера, зонтики, перчатки, предметы женского туалета, флаконы для духов, коробочки для пудры и румян, шкатулки, выполненные в разных техниках.