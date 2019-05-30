Казачий фестиваль пройдет на Южном Урале
В ближайшие выходные, 1 июня, в селе Травники Чебаркульского района (Челябинская область) пройдет традиционный областной фестиваль-конкурс детских «Казачьему роду нет переводу».
В фестивале «Казачьему роду – нет переводу!» принимают участие представители хуторских и станичных казачьих обществ Оренбургского войскового казачьего общества, молодёжных казачьих объединений, детских и молодёжных казачьих коллективов художественной самодеятельности Челябинской области, военно-патриотические клубы и объединения, детские и молодёжные творческие объединения декоративно-прикладного творчества.
В программе праздника – торжественное открытие и парад участников фестиваля, показательные выступления казаков, «Школа юного казака», выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, обучение традиционным казачьим навыкам и умениям, выступление детских и молодёжных казачьих коллективов Челябинской области «Гуляй, казак».