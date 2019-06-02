Концерт Коржа в Челябинске прошел без инцидентов
Полицейские обеспечили правопорядок на концерте известного среди молодежи музыканта Коржа. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции нарушений общественного порядка не допущено.
В Челябинске на стадионе «Центральный» состоялся концерт популярного в подростковой и молодежной среде исполнителя. На мероприятии присутствовало более 15 000 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Главное управление МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками Росгвардии, представителями общественных формирований и работниками частных охранных организаций были приняты беспрецедентные меры безопасности.
Нарушений общественного порядка не допущено.ото: УМВД России по городу Челябинску