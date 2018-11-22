«Конек-горбунок» по-челябински: спектакль по сказке Ершова обещает сюрпризы и неожиданные повороты

В Челябинске в предстоящие выходные, 24 и 25 ноября, в Молодежном театре будут показывать «Конька-горбунка».

Как обещают в театре, сохраняя красоту и своеобразие первоисточника, юмор, философию и волшебные образы, сотворенные автором сказки Петром Ершовым, спектакль Дмитрия Писарева подарит зрителям неожиданные сюрпризы. Дети увидят яркую и захватывающую историю, взрослые оценят интересные повороты событий и добрую иронию.

Стихотворная форма и неповторимая образность произведения Петра Ершова подсказали музыкальное и пластическое решение спектакля. «Конек-Горбунок» в версии Молодежного театра – это чудесная небылица со смыслом. Зрители спектакля погрузятся в «космос русского мира», наполненный самыми разными атрибутами, образами, идеями и смыслами.

В преддверии премьеры состоялся ряд дополнительных событий: зрители Молодежного театра побывали на «космической» лекции кандидата филологических наук из ЧелГУ Галины Вардугиной в астрокомплексе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета; с режиссером по пластике Варварой Зыряновой разучили танец, который в спектакле будут исполнять артисты; узнали, как создавалось художественное оформление спектакля.

Следующие показы состоятся уже в 2019 году - 13 и 27 января в 11.00 и 14.00, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь челябинского Молодежного театра Вера Вяткина.