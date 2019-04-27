Конкурс песни в рабочей спецовке

В Челябинске сегодня, 27 апреля, состоится конкурс «Рабочая песня». Учредитель и организатор мероприятия - Федерация профсоюзов области.

На музыкальное состязание съехались представители трудовых коллективов со всей области. Авторские песни и музыку, а также известные песни в рамках тем конкурса исполнят работники образования и здравоохранения, культуры, горно-металлургического комплекса, оборонного, железной дороги, пищевой промышленности, энергетики, электросвязи, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.

Всего запланировано выступление 76 творческих коллективов в четырех номинациях: хор, ансамбль, дуэт и соло по темам «Трудовая профессия», «Боевой профсоюз», «Трудовой город, трудовой край».

Профессиональное жюри будет оценивать исполнительское мастерство участников, вокальные данные и актуальность темы.

Задачи конкурса – пропаганда авторской песни о Человеке труда, выявление талантливых авторов и исполнителей, повышение имиджа профсоюзов.

Победители конкурса будут отмечены денежными призами и выступят на концерте 1 мая, который пройдет на Театральной площади Челябинска.

Конкурс Рабочей песни состоится 27 апреля, в 11.00 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 155 (актовый зал на 1 этаже).