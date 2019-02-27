Куклачёв и его кошки приедут выступать в Челябинск

Театр кошек Владимира Куклачёва 5 апреля представит на сцене челябинского ДК Железнодорожников спектакль «Кошки в городе». Зрители увидят не только дрессированных кошек, но и двух собак, а также номера артистов-людей.

Как Юрий Куклачев искал в цирковом искусстве свою собственную нишу и создал свой уникальный жанр, так и Владимир ищет и создает. Он вырос в театрально-цирковой среде и продолжил семейное дело.

«Я стараюсь использовать самые разные средства выразительности, – говорит Владимир. – Например, наш спектакль «Кошки в городе» – это классика жанра, цирковая клоунада и кошечки, исполняющие характерные роли».

В мультижанровой премьере «Кошки в городе», помимо клоунады, дрессуры и пластики, есть и цирковые трюки, и пантомима. И конечно, мораль, как положено во всякой уважающей себя сказке: по словам создателя, с помощью искусства кошек маленького зрителя можно научить быть сильным, добрым и уверенным в собственных силах человеком. Владимир рассуждает так: «Актер – это профессия, а артист – это состояние души. Я артист по натуре, и для меня это состояние – естественное. А моя сверхзадача – привнести в мир как можно больше красоты, чистоты, гармонии и смысла».

За мечтательную составляющую в спектакле отвечают декорации-трансформеры, таинственные спецэффекты и красочные костюмы.

Билеты на спектакль можно заказать на сайте. Дети до 3 лет на руки без билета (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении).