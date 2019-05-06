«Куклы ехали на фронт…» - фотовыставка Озёрского «Золотого петушка»

В Озерском театре кукол "Золотой петушок" открылась необычная фотовыставка - «Куклы ехали на фронт…».

Своими мыслями по поводу открывшейся фотоэкспозиции делится руководитель литературной части театра Наталья Светличная: - Выставка посвящена Дню Великой Победы и рассказывает о том, что кроме горя и потерь, побед и поражений на поле боя, были в те суровые годы и мгновения мирного счастья. В минуты передышки между боями бойцы собирались и с нетерпением ждали артистов, радовались каждой встрече с ними. Ведь фронтовые бригады были для них посланцами мирной жизни, во имя которой они сражались. В годы войны не было ни одной войсковой части, где бы ни побывали фронтовые театры и бригады. Летопись тех лет свидетельствует - в составе фронтовых бригад и театров ВТО числилось 400 человек - целый батальон добровольцев – служителей искусства.

На открытие выставки пришли ребята из Озерского технического колледжа. Они с огромным интересом и вниманием слушали рассказ о фронтовых бригадах, о судьбе актеров на войне. Общаясь с ними, заместитель председателя собрания депутатов Озерского городского округа Олег Вячеславович Костиков говорил о том, как хрупок мир и как важно его беречь. И о том, как это важно помнить тех, кто завещал им жизнь.

Фотовыставка «Куклы ехали на фронт…» - это третий совместный проект «Золотого петушка» с местным отделением ДОСААФ, за что театр очень благодарен его председателю Антону Чучалину.