Лауреатов челябинского «Чугунка» в июне примет нижегородская «Весёлая коза»

Вчера, 8апреля, в Челябинском театре «Манекен» произошло сразу два ярчайших события из программы уникального проекта #ТеатрПространствоСвободы. В этот день были задействованы и до предела заполнены оба зала кино-театрального Центра имени А.С.Пушкина. Сначала театральный зал содрогался от взрывов хохота и аплодисментов - здесь проходил второй областной фестиваль театральных капустников «Чугунок». А позже часа два вибрировал от музыки и криков «браво!» кинозал. Здесь впервые поклонники известной столичной группы «Несчастный случай» вживую услышали и увидели его руководителя и солиста, автора и исполнителя песен, актёра театра и кино, музыканта, телеведущего Алексея Кортнева.

Оба события оказались органически сочетаемы. Алексей Кортнев сначала поработал в составе жюри «Чугунка», а потом в сопровождении его замечательных песен и красивого, сильного голоса состоялось награждение победителей конкурса актёрских капустников.

Фестиваль «Чугунок» в этот раз представил на суд зрителей и жюри 11 номеров, исполненные актёрами театра кукол имени Валерия Вольховского, Молодёжного театра, «Манекена» и театра оперы и балета имени М.И. Глинки (это Челябинск). Также представили своих юмористов и остряков Озёрский театр кукол «Золотой петушок», Верхнеуфалейский театр «Вымысел», Магнитогорский драматический театр имени А.С.Пушкина. И вновь решили не уступать актёрам в мастерстве члены секции критиков Челябинского областного театрального союза (группа «Кредокрит»).

В состав жюри вошли люди театральные, с чувством юмора и с профессиональным знанием подобных забав- шуток, игр и пародий остроумных служителей сцены. Среди таких знатоков в жюри второго «Чугунка» – председатель Союза театральных деятелей Нижнего Новгорода, он же директор Всероссийского (теперь уже и международного) фестиваля театральных капустников «Весёлая коза» Сергей Кабайло, известный челябинский писатель-юморист Анатолий Коломейский, организатор проекта #Театр Пространство Свободы и многих других театральных новаций Григорий Цукерман. И уже по традиции вновь возглавил жюри известный московский поэт, сценарист, драматург, актёр и режиссёр Сергей Плотов. Он и вёл фестивальное действие, объявлял номера, вручал всем дипломы участников, сопровождая всё это своими неожиданно точными и остроумными экспромтами. Куратором обоих действий «Чугунка» - конкурсной программы и концерта Алексея Кортнева был директор областного Киноцентра имени Сергея Герасимова Юрий Сычёв, он же инициатор «Чугунка» и автор положения этого фестиваля. В этот раз «Чугунок» был более чётко организован, стал интереснее и глубже по программе, профессиональнее по исполнению. И, конечно же, не оставил без внимания Год театра.

Самые высокие награды лауреаты получали на концерте Алексея Кортнева, в перерывах его великолепного исполнения. Из рук двух Сергеев – Плотова и Кабайло. И такое, естественно, всем запомнится надолго. И лауреатам и зрителям.

Гран-при (золотой чугунок) жюри единодушно присудило «Дикой утке», монологу Елене Кононенко, актрисе Магнитогорского драматического театра имени А.С.Пушкина. Второе место (серебряный чугунок) получил за «Конька-горбунка» коллектив Молодёжного театр Челябинска. Бронзовый чугунок был вручён «Бродяжкам» из «Манекена» - Алексею Тетюеву и Станиславу Хомкову (на снимке).

Специального приза «За лучшую режиссуру» ( чугунный ухват) удостоена группа актёров Озёрского театра кукол «Золотой петушок», а «За лучший сценарий» - группа челябинских критиков «Криткредо», которая во второй раз награждена топором. Свой личный приз (собрание юмористической литературы) писатель Анатолий Коломейский вручил ведущему выступлений артистов Челябинского оперного театра режиссёру Роману Прецеру.

А Сергей Кабайло пригласил обладателей золотого и бронзового чугунков (Елену Кононенко и дуэт Алексея Тетюева и Станислав Хомкова) принять участие в престижном Нижегородском фестивале за счёт «Весёлой козы» в июне этого года.