Легендарный Михаил Лавровский проведет мастер-класс в челябинском оперном

В Челябинске с 12 по 18 мая Народный артист СССР Михаил Лавровский проведет мастер-класс для артистов театра оперы и балета.

Михаил Леонидович Лавровский - советский российский артист балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог, актёр, Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР. В 1961-1988 годах Михаил Лавровский состоял в труппе Большого театра, совершенствовался под руководством Алексея Ермолаева. С 1987 года по настоящее время является балетмейстером-репетитором Большого театра.

Как педагог и балетмейстер Лавровский работал во многих театрах и балетных школах мира: театре оперы и балета в югославском городе Нови Сад, Академии танца в Риме, «Токио-балет», хореографической школе Анны Барт в Берлине, в США, в том числе в городах Хьюстон (постановка балета «Мцыри») и Феникс (постановка балета «Хореографические новеллы»; постановка балета «Вторая сюита для флейты Баха»). В 2005-2008 годах был художественным руководителем балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 2006 году основал Московское государственное хореографическое училище имени Лавровского - школу балета имени своего знаменитого отца. С 2010 года является художественным руководителем Московской государственной академии хореографии.

Фото: https://musicseasons.org