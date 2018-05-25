Легенды советской эстрады напомнят о себе в премьере «Малахита»

В Челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева в предстоящий понедельник, 28 мая, состоится очередная премьера «Малахита».

Один из самых популярных и любимых у южноуральцев коллективов - Государственный русский народный оркестр под управлением народного артиста России профессора Виктора Лебедева - вновь приготовил своим поклонникам замечательный музыкальный подарок. И вновь дарит его вместе со старым другом – молодым талантливым певцом из Санкт-Петербурга Сергеем Зыковым. Вот уже несколько лет существует этот уникальный слаженный дуэт оркестра и лауреата «Романсиада» и международных конкурсов, обладателя красивого баритона, который, по словам художественного руководителя филармонии Владимира Ошерова, «довольно успешно движется к тому, чтобы стать певцом масштаба Муслима Магомаева и Юрия Гуляева». Сергей Зыков не раз открывал новый концертный сезон «Малахита», принимал участие и в недавнем тридцатилетии оркестра, став, по сути, его счастливым талисманом. Каждое их совместное выступление непременно сопровождалось аншлагом и завершалось неизменной просьбой к певцу приезжать ещё. И вот новая встреча.

«Легенды советской эстрады» - так называется новая программа «Малахита». Она представит творчество великих певцов Петра Лещенко и Леонида Утёсова, с которыми связаны история и основы одесского фольклора и шансона. Романсы, шуточные и лирические песни, которыми они были так знамениты в своё время, прозвучат в исполнении Сергея Зыкова и в сопровождении оркестра Виктора Лебедева.

На следующий день после премьеры (29 мая) песни легенд советской эстрады услышат жители Полетаево, а 30-го мая – Пласта.