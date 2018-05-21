Литкурсы Нины Ягодинцевой: сотый выпускник

В минувшую субботу, 19 мая, в Челябинском государственном институте культуры диплом литературных курсов профессора Нины Ягодинцевой получил сотый выпускник.

В этом году впервые группа восьмого выпуска была в два раза больше, чем в предыдущем, и собрала тридцать литераторов. Пришлось на защиту дипломов уделить два дня. Впервые дипломы защищались в жанре афоризмов, очерков, сказок для детей. Проза и поэзия были традиционно самыми востребованными жанрами. География выпускников тоже впечатляет: Бреды (400 километров слушатели преодолевали каждую субботу), Салехард (лекции и защита диплома – в записи), Копейск, Красногорск Еманжелинского района, Новая Пристань (десять человек из Саткинского района), Челябинск.

В аттестационной комиссии – члены Союза писателей России Олег Павлов, Владимир Курбатов и Павел Карякин, писатель Михаил Стригин и председатель Ассоциации литературных объединений Челябинской области Павел Большаков.

Защита творческих дипломов – это всегда открытие новых имён талантливых поэтов, прозаиков, журналистов, литераторов и организаторов литературных процессов. Армия выпускников знаменитых на всю Россию литературных курсов секретаря Союза писателей России Нины Ягодинцевой составила уже сто человек за восемь лет работы курсов. Три выпускника в прошлом году стали членами Союза писателей РФ, семь человек выпустили новые книги.

В минувшую субботу выпускники разных лет утвердили оригинальный проект значка для дипломников. Главный редактор альманаха «Литературный курс», который был отмечен наградой на прошлогоднем конкурсе «Южноуральская книга-2017», Любовь Дубкова презентовала в этом месяце уже третий выпуск журнала. Нина Ягодинцева, которая проводит семинары во многих городах России, каждый раз берёт с собой альманахи выпускников литературных курсов. Союзы писателей Ханты-Мансийска, Оренбурга, Омска, Барнаула, Нижнего Тагила, Бугуруслана, Борисоглебска, Ленинск-Кузнецка, Красноярска, Кирова и Кемерово уже имеют в своих библиотеках челябинские журналы разных лет выпуска. Альманах «Литературный курс» уже становится таким же заметным явлением в России, как и уникальные курсы известного поэта, профессора ЧГИК – Нины Ягодинцевой.

Выпускники литкурсов сегодня – это достаточно последовательные и профессиональные подвижники и защитники литературных традиций русской культуры. Тенденция, которая радует всех нас, – дипломников, выпускников и членов профессионального сообщества писателей и поэтов Южного Урала, да и всей России.

Фото Павла Большакова