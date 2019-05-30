Лучшие библиотеки и сотрудники получили премии министерства культуры области

В среду, 29 мая, южноуральские библиотекари отметили профессиональный праздник. Участие в мероприятии, приуроченном к Общероссийскому дню библиотек, прияли представители министерства культуры области, руководители муниципалитетов, директора учреждений, победители областных конкурсов.

Традиционно в этот день южноуральский минкульт подводит итоги творческих состязаний «Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь года», конкурса на звание «Модельная сельская библиотека» и награждает победителей.

Конкурс призван выявлять, поощрять и поддерживать лучшие библиотеки, деловую и творческую активность специалистов, изучать лучший опыт сотрудников.

Всего в этом году поступило 38 заявок. Оценка качества работы библиотек проводилась по разным критериям: учитывались новаторские формы работы, наличие информационных технологий, участие учреждения в социально значимых программах.

В областном конкурсе на присвоение звания «Лучшая библиотека года» представлено три номинации. Победителями стали:

«Лучшая центральная городская библиотека» – Центральная библиотека города Троицка,

«Лучшая городская библиотека» – челябинская библиотека № 22 имени Д. Н. Мамина-Сибиряка,

«Библиотека – территория равных возможностей» – детская библиотека Снежинского городского округа.

Лучших сотрудников выбирали по четырем номинациям: среди ветеранов, руководителей, молодежи и сотрудников, работающих с детьми. При оценке ставка делалась на профессионализм, также учитывалось наличие собственных проектов, публикаций, стаж и другие критерии.

В номинации «Лидер» победу одержала Анна Калашникова, директор Централизованной библиотечной системы города Сатка.

За верность профессии отмечена заведующая библиотекой семейного чтения № 5 поселка Октябрьского Централизованной системы города Копейска Ирина Потапова. Штурманом детского чтения стала заведующая Бродокалмакской детской библиотекой № 2 Красноармейского района Марина Уфимцева. Среди молодежи самую высокую оценку работы получила молодой увлеченный специалист, главный библиотекарь сектора маркетинга Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина города Челябинска

Татьяна Новикова.

На звание лучшей модельной библиотеки в этот раз подали заявку девять учреждений, практически в два раза большем, чем в прошлом году. Чтобы соответствовать этому званию, библиотека должна иметь выход в интернет, новые компьютеры, сделать ремонт, приобрести новую мебель, провести благоустройство территории, словом быть во всех отношениях образцовой.

Таким критериям вполне соответствуют две городских библиотеки – №2 в Магнитогорске и Центральная библиотека в Сатке. Среди сельских учреждений отличились Кассельская (Нагайбакский район) и Светловская (Чесменский район».

«До настоящего времени присвоение звания «Модельная библиотека» проходило в рамках конкурса на уровне области. С 2020 года это направление переходит на новый этап развития – решение о присвоении данного звания будет приниматься исключительно на федеральном уровне», - уточнил и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин..

Лучшие сотрудники получили премии по 25 тысяч рублей, победителей среди центральных городских и районных библиотек наградили суммой в 60 -80 тысяч, наконец, максимальную премию по 100 тысяч предназначены для модельных библиотек.