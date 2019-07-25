Последствия «Половодья»

Лучшие дизайнеры Магнитогорска едут в гости к итальянским кутюрье
Культура
Сегодня, 15:42

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся XX международный фестиваль моды и музыки «Половодье», который подарил своим самым ярким участникам возможность пройти стажировку у известных дизайнеров в России и в Италии.

Как сообщает пресс-службе регионального минобра, свои модные коллекции на юбилейном «Половодье» представили 28 молодых дизайнеров из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Пензы. Главной темой юбилейного фестиваля стал театр, поэтому награды для участников были выполнены в форме масок.

«Фестиваль растет, в этом году три гран-при в Италию. У нас есть стажировки, которые дают дизайнерам возможность показать себя в Европе. Каждый победитель может окунуться в жизнь известных дизайнеров из других городов», - рассказала организатор показа Елена Каленникова.

В качестве моделей на «Половодье» выступили не только взрослые, но и дети. Изюминкой фестиваля стала коллекция, разработанная для девушек, играющих в местной хоккейной команде «Ночные ведьмы». Также во время мероприятия работал шоу-рум, где можно было примерить и приобрести понравившиеся вещи.

Организатором «Половодья» выступило подразделение по молодежной политике администрации Магнитогорска при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.

Отправить новость
Общество
09.09.15 12:36
На Кировке Челябинска состоится «Парад моды»
Общество
27.11.14 10:41
Зимняя сказка от MOTHERCARE
Общество
21.11.14 10:09
Юбилейный фестиваль юных модельеров пройдёт в Копейске
Общество
12.02.13 10:30
В Еманжелинске прошел межрайонный фестиваль-конкурс «День моды-2013»
17.07.19 13:59
Фасады домов в Челябинске украшают позитивными граффити
16.07.19 18:50
Краеведы отстояли в суде «немецкий квартал» в Металлургическом районе Челябинска
16.07.19 12:00
Исторический музей продолжает работать, несмотря на ремонт
16.07.19 11:56
Челябинский камерный ищет "сукиных" детей
15.07.19 11:18
В Златоусте состоялся Бушуевский фестиваль
12.07.19 14:35
В Челябинске в Историческом музее реставрируют выставку «Железное искусство»
11.07.19 17:54
Делегация иностранных журналистов посетила в Челябинске Исторический музей
11.07.19 11:29
Региональный Миндортранс проводит конкурс «В объективе — дорога»
11.07.19 10:54
Челябинска стала лауреатом всероссийского конкурса "Молодые фотографы России"
09.07.19 18:28
Сотрудники Челябинской филармонии награждены почетными званиями и стипендиями Правительства РФ
Среда обитания
Сегодня, 15:55
Воздух над городом несет опасность
В Челябинске ищут предприятия, загрязняющие атмосферу в период НМУ
Происшествия
Сегодня, 16:53
Газы..!
В Челябинске детский сад и школа попали под вредные пары ярко-желтого дыма
Новости
Сегодня, 16:43
Общество
Часть аварийных домов Копейска не могут попасть в программы по переселению
Сегодня, 16:19
Общество
«Дом.ru» запустил ТВ-приставку на Android
Сегодня, 16:06
Происшествия
В Челябинске на режимной территории обнаружена незаконная автостоянка
Сегодня, 15:38
Происшествия
В Геленджике с крутой горы сняли туристов из Челябинской области
Сегодня, 13:53
Происшествия
В Снежинске на управляющую компанию завели уголовное дело
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
17.07.19 13:59
Культура
Фасады домов в Челябинске украшают позитивными граффити
16.07.19 12:00
Культура
Исторический музей продолжает работать, несмотря на ремонт
16.07.19 11:56
Культура
Челябинский камерный ищет "сукиных" детей
15.07.19 11:18
Культура
В Златоусте состоялся Бушуевский фестиваль
11.07.19 17:54
Культура
Делегация иностранных журналистов посетила в Челябинске Исторический музей
Теги
мода
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика