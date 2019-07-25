Лучшие дизайнеры Магнитогорска едут в гости к итальянским кутюрье

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся XX международный фестиваль моды и музыки «Половодье», который подарил своим самым ярким участникам возможность пройти стажировку у известных дизайнеров в России и в Италии.

Как сообщает пресс-службе регионального минобра, свои модные коллекции на юбилейном «Половодье» представили 28 молодых дизайнеров из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Пензы. Главной темой юбилейного фестиваля стал театр, поэтому награды для участников были выполнены в форме масок.

«Фестиваль растет, в этом году три гран-при в Италию. У нас есть стажировки, которые дают дизайнерам возможность показать себя в Европе. Каждый победитель может окунуться в жизнь известных дизайнеров из других городов», - рассказала организатор показа Елена Каленникова.

В качестве моделей на «Половодье» выступили не только взрослые, но и дети. Изюминкой фестиваля стала коллекция, разработанная для девушек, играющих в местной хоккейной команде «Ночные ведьмы». Также во время мероприятия работал шоу-рум, где можно было примерить и приобрести понравившиеся вещи.

Организатором «Половодья» выступило подразделение по молодежной политике администрации Магнитогорска при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.