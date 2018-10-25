Лучшие спектакли челябинского Камерного театра поехали в Магнитку

Камерный театр отправился на гастроли в Магнитогорск. С 25 по 28 октября магнитогорская публика сможет посмотреть сразу четыре спектакля из репертуара театра: «Мой внук Вениамин», «Третья голова», «Бах и соискатели», «Гнездо глухаря».

С этим театром магнитогорцы уже знакомы: три года назад во время областного фестиваля «Сцена» именно Камерный театр стал победителем, получившим гран-при за спектакль «Третья голова». У зрителей, не попавших на фестивальные показы, будет возможность увидеть лучший спектакль 2016 года в рамках нынешних гастролей.

Откроются гастроли прошлогодней премьерой. Спектакль «Мой внук Вениамин» поставлен по пьесе лауреата Букеровской премии Людмилы Улицкой. Кстати, это первая постановка пьесы на южноуральской сцене. Сюжет пьесы достаточно житейский. История о том, как еврейская мама решила женить своего уже взрослого сына, рассматривается на фоне судьбы всей страны.

Пьеса разыграна в жанре еврейского анекдота, смешного и грустного одновременно. Особый колорит происходящему придает звучание еврейского оркестрика на сцене. Кстати, на минувшем областном фестивале «Сцена-2018» этот спектакль получил приз в номинации «музыкальное оформление».

Еще одна постановка, «Бах и соискатели», во многом основывается на реальных событиях. Лейпциг, 1722 год. Почитаемый всеми органист Собора святого Фомы внезапно умирает, оставляя свою должность вакантной. Городской совет объявляет конкурс на замещение этой должности с участием органистов из других городов. Автор пьесы американский драматург Итамар Мозес с выдумкой и юмором показывает как шесть малоизвестных музыкантов ради престижной должности идут на обман, шантаж, предательство, подкуп.

Завершит гастроли премьера прошлого сезона спектакль «Гнездо глухаря», поставленный по пьесе известного советского драматурга Виктора Розова. Тема борьбы за место под солнцем как никогда актуальна, а люди, ничем не брезгующие ради новой престижной должности, готовые переступить через любого, кто окажется на пути к успеху, снова добиваются успеха.