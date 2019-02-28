Магнитогорск готовится к десятому международному «Фотофесту»

В Магнитогорске (Челябинская область) подготовка к X международному фестивалю «Фотофест» переходит в активную стадию.

Грядущий фотомарафон в Магнитке будет проходить в новом формате. На первом этапе от каждого автора принимаются фотографии, сделанные с 1 января по 12 июня 2019 года - не более 30-ти снимков. На втором этапе будут приниматься снимки, сделанные непосредственно на фестивале - с 14-го по 15-е июня включительно. Зарегистрироваться можно здесь.

В преддверии фестиваля челябинская делегация в составе заведующего отделом фотонаследия Исторического музея Южного Урала Максима Грицука, фотографов Юлии Боровиковой и Сергея Курзанова выезжала в Магнитогорск, где через четыре месяца стартует юбилейный «Фотофест».

Челябинские гости встретились с начальником управления культуры Магнитогорска Татьяной Даниловой и ее заместителем Ольгой Салминой. Было решено провести фотофестиваль в картинной галерее города металлургов.

Пока шли переговоры, челябинские фотографы не теряли время даром. Они сделали фоторепортаж с хоккейного матча «Металлург - Ак Барс», сняли монумент «Тыл-фронту» и новогодний ледовый городок.

Очередной визит организаторов «Фотофеста-2019» в Магнитку намечен на первую половину марта.

Фото: Максим Грицук