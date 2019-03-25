«Маленькая Бавария» в Челябинске осталась без охраны и может исчезнуть

Квартал домов в Металлургическом районе Челябинска, который называют «немецким кварталом» и «маленькой Баварией» не получит статуса объекта культурного наследия и останется без государственной охраны.

Государственный комитет охраны культурного наследия Челябинской области отказал во включении ансамбля жилых домов (семь домов) по улице Социалистическая («немецкий квартал) в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов РФ. Кроме того, «Маленькая Бавария» исключена из регионального перечня выявленных объектов культурного наследия региона, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

Соответствующий приказ издан еще пятого марта 2019 года, но опубликован на сайте госкомитета в конце прошлой недели. Из списка исключены еще ряд объектов.

По словам краеведа Юрия Латышева, решение об исключении было принято на основании заключения некомпетентного эксперта из Пензы. Краеведы даже направляли в минкульт России обращение с фактами о ее некомпетентной деятельности по проведению государственной историку-культурно экспертизы. Департамент госохраны объектов культнаследия при минкульте заверил, что учтет изложенные факты при повторном присвоении полномочий этому эксперту.

А пока именно ее заключение позволило принять решение по «немецкому кварталу «в Челябинске. Юрий Латышев также подчеркивает, что акт должен был рассматриваться на заседании научно-методического совета. Но заседание пока не состоялось, а приказ уже подписан.

Жителей этих домов обрадует принятое решение. Здания внутри давно обветшали, коммуникации пришли в негодность. Присвоение статуса объекта культурного наследия позволило бы отреставрировать фасады, но менять коммуникации и ремонтировать крышу чиновники в этом случае отказывались. Они мотивировали это тем, что ремонтировать объекты культурного наследия могут только организации, имеющие специальную лицензию на проведение реставраций.

Сейчас руки у чиновников будут развязаны, но краеведы боятся, что, оставшись без охраны, «немецкий квартал» может исчезнуть с лица челябинской земли.

Напомним, «немецкий квартал» был включен в список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области в феврале 2017 года. Уникальный квартал в Металлургическом районе Челябинска, не имеющий аналогов в России, был построен в 1944-1946 годах немецкими, итальянскими, финскими рабочими, высланными на Урал в начале Великой Отечественной войны.

Фото из открытых источников