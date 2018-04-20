Марафон #ТеатрПространствоСвободы приближается к финишу

Сегодня, 20 апреля, в Челябинском Доме актёра театральный марафон, который с 27 марта проходит в рамках уникального крупномасштабного проекта #ТеатрПространствоСвободы», представит зрителям Центр ненормативной лирики. Новый театр, созданный ведущим актёром Молодёжного театра Борисом Черевым, нашёл поддержку у руководства Дома актёра и с прошлого сезона довольно активно осваивает его сценическую площадку. В репертуаре театра уже есть несколько спектаклей, в которых заняты в основном актёры из Молодёжного и Камерного театров, и есть свои постоянные зрители.

Сегодня Центр ненормативной лирики выносит на их суд читку трёх пьес, которые (в зависимости от зрительского признания ) могут стать основой будущих спектаклей. Это пьеса «Дирижабль.Лодка.Я» Киры Малининой, «Гарпократия» Ивана Андреева и пьеса Ярославы Пулинович «Тот самый день». По заведённой Борисом Черевым традиции каждый спектакль после просмотра обязательно обсуждается. Обсуждение трёх пьес после их читки тоже состоится.

Завтра, 21 апреля, Центр ненормативной лирики передаст эстафету Магнитогорскому драматическому театр им.А.С.Пушкина. День этого замечательного творческого коллектива пройдёт в пространстве Выставочного зала Союза художников РФ. Театр представит два мастер- класса - по изготовлению бумажных кукол от Гульнур Хибатуллиной и по изготовлению мандалы от Александра Яковлева. А также моноспектакль «Марина Цветаева. Мои дикости и тихости», который на областном фестивале индивидуальных актёрских работ имени народного артист России Владимир Милосердова был удостоен лауреатской награды.

В понедельник, 23 апреля, состоится закрытие V областной выставки театральных художников и завершение проекта ТеатрПространствоСвободы, который в течение месяца на радость служителям и поклонникам сценического искусства представлял такое невероятное разнообразие и многообразие театральной жизни Челябинской области.