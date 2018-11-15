«Машина времени» в субботу перенесет челябинцев в Древний Египет, помогут дебютанты

«Машина времени» Челябинского театра оперы и балета перенесёт зрителей в Древний Египет в предстоящую субботу, 17 ноября.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью Анастасия Черкас, артисты исполнят одно из самых красивых и знаменитых произведений Джузеппе Верди в концертно-сценической версии – «Аида».

Впервые в партии Амнерис выступит Анна Костенко.

Солистка с отличием окончила Екатеринбургский государственный театральный институт, а затем Уральскую государственную консерваторию. Челябинский зритель знает Анну по партиям роковых женщин: Ольга («Евгений Онегин»), Кончаковна («Князь Игорь»), Иоанна («Жанна Д’Арк»), Кармен («Кармен») и другие. Теперь репертуар артистки пополнится ролью Амнерис – властной дочери Фараона.

Также в спектакле дебютирует Виктор Кириллов.

Публика впервые увидит артиста в образе Египетского царя. Солист является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, в том числе обладателем специального приза «За лучшее исполнение сочинения М. И. Глинки» на Всероссийском конкурсе вокалистов имени Натальи Шпиллер (г. Москва).

Еще один дебют – лауреат Международного конкурса Ярослав Кожевников в роли Гонца.

Артист пополнил оперную труппу челябинского театра в этом сезоне. Ранее Ярослав был приглашённым солистом в Екатеринбургском театре оперы и балета, где принял участие в первой российской постановке оперы Б. Мартину «Греческие пассионы» (Никольо).