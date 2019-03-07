Миасс увидел «Тётку Чарлея» и теперь готов к встрече с «Привидениями»

В предстоящую субботу, 9 марта, в Миасс из Челябинска прибывают «Кентервильские привидения». Для поклонников сценического искусства города, не имеющего своего театра, это, как написала местная газета «Глагол», сказочный подарок.

Мюзикл по мотивам новеллы О.Уайльда пройдёт на сцене ДК автозавода. Над спектаклем работал известный челябинский режиссёр, профессор ЧГИК, художественный руководитель театра-студии «Манекен» Владимир Филонов вместе с молодым режиссёром Игорем Бармасовым.

В мюзикле заняты студенты театрального и исполнительского факультетов, будущие певцы и артисты, а также преподаватели и выпускники Челябинского института культуры. Среди исполнителей есть двое миасцев - Полина Хлызова и Алексей Шишканов. Именно певице и исполнительнице одной из главных ролей Полине Хлызовой принадлежит инициатива показать яркий музыкальный спектакль своим землякам. Руководство института культуры идею поддержало, а министерство культуры области предложило показать мюзикл в рамках программы Года театра в других крупных городах, где нет театров. Следующей после Миасса будет Сатка.

Но «Привидения» не единственный подарок театралам Миасса в Год театра. Озёрский театр кукол «Золотой петушок» ещё в самом начале театрального года заявил о своём желании радовать маленьких миасцев своими сказочными спектаклями, что было закреплено договором о сотрудничестве между руководством театра и главой Миасса.

А вот ещё новости из Миасса - свидетельства того, что Год театра проявляет себя достаточно активно, не формально и не только в тех городах, где есть свои театры.

За четыре дня до мюзикла Челябинского института культуры в ДК «Прометей» гастролировал Магнитогорский театр оперы и балета с комедийным мюзиклом « Тётка Чарлея». Ещё раньше (2 марта) большой автобус компании «Папилон» развозил по челябинским театрам своих сотрудников. Им было предложено на выбор четыре спектакля, а ещё концерты в органном зале и филармонии.

Сегодня, 7 марта, Челябинский театр драмы имени Н.Орлова посетят учащиеся гимназии №6, а 15 марта учащихся школы №10 принимает Златоустовский драматический театр «Омнибус».