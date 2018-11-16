«Митяевцы» ищут таланты и самородки

На следующей неделе, 21 ноября, во Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Крупской в театральном корпусе, Фонд Олега Митяева организует бесплатный концерт молодого исполнителя в жанре авторской песни и виртуозного исполнителя боссановы, лауреата Грушинского фестиваля и неоднократного почетного гостя многих бардовских фестивалей, включая Всероссийский Ильменский фестиваль, Романа Ланкина из Томска.

Целью проведения цикла открытых концертов «Мир авторской песни. От классики жанра до наших дней» является приобщение детей и молодёжи к авторской песне как к явлению в русской культуре, воспитании любви к русскому языку и мотивации к открытию собственного творческого потенциала.

В рамках цикла Фонд Митяева планирует организацию концертов как именитых представителей авторской песни, так и новых ярких артистов, которые, в частности, уже выступали на Главной сцене Всероссийского Ильменского фестиваля, демонстрируя свежие интерпретации давно известных песен и современные тенденции в произведениях собственного сочинения.

Первым событием в этом цикле станет сольный концерт молодого и уже известного представителя жанра – Романа Ланкина из Томска.