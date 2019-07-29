Модельная библиотека появится в Сосновском районе
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 14:31
Автор: 
Виктория Олиферчук

В августе библиотека №36 поселка Полетаевский Сосновского района начнет масштабный ремонт и модернизацию. Цена вопроса – 5 миллионов рублей.

Деньги выделены  в рамках национального проекта «Культура» (по направлению «Культурная среда») из федерального бюджета по результатам конкурса на создание модельных муниципальных библиотек.

Конкурс состоялся весной. На данный момент заключено соглашение и проведены торги. С августа в библиотеке начнутся ремонтные работы.

В рамках модернизации в здании пройдет текущий ремонт, в результате которого появится современное пространство, где будут активно работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории.  Установка нового оборудования обеспечит доступ к отечественным информационным ресурсам. Также для комплектации фонда будет произведена закупка книг.

 «Современная библиотека в нынешних условиях становится многопрофильным центром, имеющим все необходимое не только для быстрого  получения информации, но и своеобразным клубом по интересам, где проходит масса полезных и увлекательных мероприятий. Это особенно важно для сельских районов, где зачастую библиотека остается единственным учреждением культуры», - отмечает и.о. заместителя министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Для справки:

Конкурс на создание модельных муниципальных библиотек был объявлен в начале года. На конкурсный отбор заявились 58 субъектов Российской Федерации, 38 из них стали победителями. От Челябинской области на конкурсный отбор было отправлено 9 заявок муниципальных библиотек, и только одна получила одобрение федерации.

Автор: 
Виктория Олиферчук
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