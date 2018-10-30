Монгольские ветры донеслись до Урала. Персональная фотовыставка Эдуарда Кутыгина в Историческом музее.

В Челябинске в фойе восточной башни Исторического музея открылась персональная выставка фотографа из Шадринска Эдуарда Кутыгина. Она посвящена Монголии.

Эдуард Кутыгин объездил полмира, собирая материал для своих выставок, живописующих радости кочевой жизни. В Челябинск он привез дивный фоторепортаж из Монголии, которую исколесил на внедорожном автомобиле в мае 2016 года. Название «Дорогами ветров» объяснить легко. В Монголии много пустынь и степей, где ветер воет днем и ночью. Но есть и прекрасные горы, и прозрачные как слеза реки с озерами, изобилующие ценными породами рыб. Конские табуны, бездонные небеса и даже кладбище динозавров в пустыне Гоби — все это можно увидеть на снимках шадринского гостя. Его выставка, воспевающая суровую красоту Монголии, в чем-то перекликается с чудесным фильмом Сергея Михалкова «Урга: Территория любви», получившего на кинофестивале в Венеции «Золотого льва». Правда, в большинстве работ Эдуарда Кутыгина сквозит неподдельное восхищение перед величием монгольской природы, а у кинорежиссера взгляд на вещи более ироничный, с фирменным московским незлобивым юморком.

Тем не менее, выставка замечательная. Рекомендуем всем, кто

интересуется дикой природой глубинной материковой Азии.

А самого Эдуарда Кутыгина за проделанную работу не худо удостоить если не «Золотого льва», то какого-нибудь «Золотого верблюда» - за успехи в области фототуризма.

Директор Исторического музея Владимир Богдановский отметил, что музей готов помочь с прокатом выставки «Дорогами ветров» на всей территории Челябинской области. Также музей готов организовать его новые его персональные выставки — благо, что в его творческом багаже еще немало интересных работ, достойных того, чтобы их увидели гости Государственного исторического музея Южного Урала.

Фото: Александр Глебов