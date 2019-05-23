"Мосты Будапешта" – в Челябинске

В четверг, 23 мая в 14.00 в фойе второго этажа восточной башни Госудатвенного музея Южного Урала откроется выставка "Мосты Будапешта".

Выставочные стенды расскажут о мостах столицы Венгрии. В экспозицию вошли документы и чертежи, а также большое количество акварельных рисунков, гравюр, картин, фотографий. Выставка была организована в прошлом году к визиту мэра Будапешта в Санкт-Петербург и была представлена в Государственной Капелле. С тех пор она была показана в Мурманске, Выборге, Казани и Екатеринбурге.

Мосты Будапешта — это отдельная, заслуживающая особого внимания страница в истории венгерской столицы. Мосты словно живут своей жизнью, у каждого из них своя судьба, один не похож на другой. Они не только соединяют две части города и являются важной частью транспортной инфраструктуры столицы, но и служат отличным местом для романтических свиданий, необычных фотосессий и флэшмобов.

Выставка рассказывает о малых и больших мостах венгерской столицы. Значительная часть экспозиции посвящена строительству временных и постоянных переправ через Дунай. Отдельные стенды рассказывают о понтонном и «плавающем» мостах; о гордости Будапешта — мостах Свободы (в свое время соединившем в единое целое два отдельных города — Буду и Пешт) и Эржебет (названном в честь императрицы Елизаветы Баварской); о героическом подвиге жителей города по восстановлению взорванных в годы Второй мировой войны мостов; об архитектурных особенностях будапештских мостов и их влиянии на инфраструктуру города.

Выставку дополняют авторские фотографии Александра Глебова, руководителя народной фотостудии «Каменный пояс». Снятые им зарисовки в Будапеште показывают столицу Венгрии с разных точек: от парадно-популярных туристических мест, от архитектурных изысков до бытовых ситуаций с улиц столь прекрасного и величественного города.

Государственный исторический музей Южного Урала и Почетное консульство Венгрии в г. Челябинске приглашают жителей и гостей города посетить выставку, посвященную прошлому и настоящему мостов Будапешта.