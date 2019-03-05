Музыканты челябинской филармонии исполнят желания слушательниц

В челябинской филармонии в преддверии Международного женского дня, 7 марта, дирижеры и музыканты исполнят мечты четырех слушательниц. Порадовать дам вызвались художественный руководитель Владимир Ошеров, дирижеры Адик Абдурахманов и Игорь Ежов, гитарист Валерий Сундарев.

В течение двух недель слушательницы оставляли свои пожелания в группе Челябинской филармонии ВКонтакте, где было объявлено об акции. Они были самыми разными — сыграть соло на скрипке вместе с филармоническим оркестром, услышать песню Стаса Михайлова в исполнении дирижера Уральского духового оркестра Игоря Ежова, получить в подарок торт, лично испеченный дирижером Адиком Абдурахмановым, постоять в планке кто дольше с гитаристом Валерием Сундаревым, станцевать с музыкантами или просто получить билет на концерт. Музыканты уже выбрали четыре самые необычные мечты и готовятся исполнить их, сообщила пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова.

Желания слушательниц сбудутся 7 марта во время концерта «Где-то на белом свете». Пригласительные билеты на концерт уже ожидают каждую, чьи желания выбраны к исполнению, в кассе зала Прокофьева. Те милые дамы, которые не успели загадать желание музыкантам, могут купить билет на концерт на сайте или в кассах.