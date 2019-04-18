На челябинской сцене – премьера антикризисной комедии

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова в ближайшую субботу, 20 апреля, представит зрителям премьеру комедии «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского. Спектакль поставил режиссёр Яков Ломкин в жанре весенней антикризисной комедии.

«Бешеные деньги» - одна из самых совершенных комедий Александра Николаевича Островского, которая в наше время несправедливо забыта

репертуарными театрами, - объясняет режиссер своё обращение к пьесе классика русской драматургии. - И это, несмотря на ее уникальную злободневность, ибо написана она была в 1869 году во времена московского кризиса, когда истории трагического банкротства одних представителей высшего общества одновременно являлись историями сказочного обогащения других. Но для меня самым главным является то, что эта история о любви, о её рождении, разрушении и возрождении из пепла».

«Пьесу «Бешеные деньги» Александр Островский написал полтора столетия назад, - продолжает режиссёр.- А что изменилось?.. И тогда и сегодня глянцевый мир обитателей великосветских салонов, этих беспечных прожигателей жизни, со стороны кажется царством наслаждений, роскоши и славы. На самом же деле, это мир лицемерия и фальши, где роскошь лишь бутафорские безделушки и фанерные декорации, где блистательные гранды – живущие в долг прощелыги, а гламурные светские львицы – жрицы продажной любви. Это насквозь фальшивый мир. В нем нет места искренним чувствам и эмоциям. В нём улыбки надеваются, как платья к торжеству. А знатное имя, молодость и красота – лишь дорогостоящий товар. В этом мире царит выгода, нажива и ничего нет важнее денег».

По словам заведующей литературной частью театра Елены Ляпуновой, «Бешеные деньги» - это уже вторая постановка Якова Ломкина на челябинской сцене. Год назад режиссёр поставил на сцене челябинской драмы спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова и по договорённости с руководством театра пригласил принять участие в премьерном спектакле молодых артистов из «Сатирикона».

В прошлом году Яков Ломкин отметил своё 40-летие. Он окончил РАТИ (ГИТИС) в 1999 году (мастерская Бориса Морозова) и сразу был принят в театр «Сатирикон», которым руководит Константин Райкин. То есть в профессии 20 лет. На сцене «Сатирикона» Яков сыграл немало ярких ролей и поставил несколько интересных спектаклей, что позволило зрителям написать о нём: «И красавец, и талантливый актер, и еще более талантливый режиссер».

На фестивале «Амурская осень» в Благовещенске за спектакль «Всё о мужчинах» Яков Ломкин был назван лучшим театральным режиссёром. Ещё он участвует в постановках «Независимого театрального проекта», театральной кампании «Свободная сцена», театра «Smile :)», снимается в фильмах. И параллельно является главным режиссером Государственного русского драматического театра в Ижевске (Удмуртия).